Зашли в масках, напали на продавщицу и унесли пять букетов роз — ограбление в цветочном попало на видео

Двое мужчин напали на продавщицу цветочного павильона на улице Выборной в 20:42 и силой похитили пять букетов роз — преступление попало на камеры видеонаблюдения.
— Двое неустановленных мужчин в масках с применением физической силы похитили у продавца 5 букетов роз, после чего скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 «Грабёж». Преступников сейчас разыскивают.
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