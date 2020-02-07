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Криминал

Зашли в масках, напали на продавщицу и унесли пять букетов роз — ограбление в цветочном попало на видео

Преступников сейчас разыскивает полиция

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Мужчины забрали пять букетов роз на 15 тысяч рублей

Мужчины забрали пять букетов роз на 15 тысяч рублей

Двое мужчин напали на продавщицу цветочного павильона на улице Выборной в 20:42 и силой похитили пять букетов роз — преступление попало на камеры видеонаблюдения.

— Двое неустановленных мужчин в масках с применением физической силы похитили у продавца 5 букетов роз, после чего скрылись. Сумма причиненного ущерба составила 15 тысяч рублей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 «Грабёж». Преступников сейчас разыскивают. 

Если вы обладаете информацией о происшествии или преступниках, в полиции просят сообщить по телефонам: 232–17–70, 266–02–02, 232–17–51. Также вы можете написать в редакцию в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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розыскграбежполицияГУ МВД по Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (29)

Гость
7 фев 2020 в 12:11

Смешно видеть букеты за 3000 тысячи, в котором 5 цветочков, 3 травинки и оформление. Да ему цена 700 рублей.

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7 фев 2020 в 12:11

Рано гопники стали готовиться к 14 февраля. Вот такая вот АУЕшная романтика.

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7 фев 2020 в 12:15

У кого-то сегодня точно будет секс!