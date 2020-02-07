Заместитель губернатора Новосибирской области уходит в отставку

Андрей Жуков стал вице-губернатором в 2018 году

Заместитель губернатора 46-летний Андрей Жуков подал в отставку — сегодня его последний рабочий день в составе правительства Новосибирской области.



— Вопрос решённый, сегодня последний рабочий день. Но документы ещё не готовы, — рассказал корреспонденту НГС источник в правительстве области.

В 2018 году Жуков стал первым новым назначением тогда еще врио губернатора Андрея Травникова. Он отвечал за министерство науки и инновационной политики, департамент информатизации, курировал развитие новосибирского научного центра и форум «Технопром».