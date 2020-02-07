Заместитель губернатора Новосибирской области уходит в отставку

Заместитель губернатора 46-летний Андрей Жуков подал в отставку — сегодня его последний рабочий день в составе правительства Новосибирской области.
— Вопрос решённый, сегодня последний рабочий день. Но документы ещё не готовы, — рассказал корреспонденту НГС источник в правительстве области.
В 2018 году Жуков стал первым новым назначением тогда еще врио губернатора Андрея Травникова. Он отвечал за министерство науки и инновационной политики, департамент информатизации, курировал развитие новосибирского научного центра и форум «Технопром».
Андрей Викторович Жуков родился 28 августа 1971 года в Армавире Краснодарского края. В 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола. В сентябре 2014 года Андрей Жуков был назначен на должность заместителя министра Российской Федерации по делам Крыма, курировал вопросы ЖКХ, транспорта и энергетики.
В феврале 2016 года был назначен советником руководителя Федерального дорожного агентства. С января 2017 года занимал должность председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». А. В. Жуков является действительным государственным советником Российской Федерации II-го класса. Женат, воспитывает сына и дочь.
Ранее НГС рассказывал, что на заместителя губернатора Андрея Жукова записаны во владении только снегоходы, а у его жены — британский флагман Range Rover Vogue.