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Город

Заместитель губернатора Новосибирской области уходит в отставку

Сегодня последний рабочий день вице-губернатора Новосибирской области Андрея Жукова

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Андрей Жуков стал вице-губернатором в 2018 году

Андрей Жуков стал вице-губернатором в 2018 году

Заместитель губернатора 46-летний Андрей Жуков подал в отставку — сегодня его последний рабочий день в составе правительства Новосибирской области. 

— Вопрос решённый, сегодня последний рабочий день. Но документы ещё не готовы, — рассказал корреспонденту НГС источник в правительстве области. 

В 2018 году Жуков стал первым новым назначением тогда еще врио губернатора Андрея Травникова. Он отвечал за министерство науки и инновационной политики, департамент информатизации, курировал развитие новосибирского научного центра и форум «Технопром». 

Андрей Викторович Жуков родился 28 августа 1971 года в Армавире Краснодарского края. В 1994 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды Краснознамённое училище имени Ленинского комсомола. В сентябре 2014 года Андрей Жуков был назначен на должность заместителя министра Российской Федерации по делам Крыма, курировал вопросы ЖКХ, транспорта и энергетики. 

В феврале 2016 года был назначен советником руководителя Федерального дорожного агентства. С января 2017 года занимал должность председателя Исполнительного комитета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». А. В. Жуков является действительным государственным советником Российской Федерации II-го класса. Женат, воспитывает сына и дочь.

Ранее НГС рассказывал, что на заместителя губернатора Андрея Жукова записаны во владении только снегоходы, а у его жены — британский флагман Range Rover Vogue.

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правительство НСОАндрей Жуков
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КОММЕНТАРИИ (90)

Фото пользователя
7 фев 2020 в 12:00

В таком возрасте в никуда не уходят. Скорее всего, на повышение, либо на более спокойную работу.

Фото пользователя
7 фев 2020 в 11:59

Получил хороший опыт работы на такой должности. Честно сказать, я бы не смогла.

Тихонов
7 фев 2020 в 12:00

Стандартная процедура. Придёт новый, амбициозный.