На Большевистской начали строить апартаменты с пешеходным мостом к набережной. Показываем проект

На улице Большевистской в Новосибирске начали строить апартаменты с пешеходным мостом к набережной.
Как рассказали в группе компаний «ВербаКапитал», разрешение на строительство гостиницы с надземным переходом они получили 31 декабря, а в январе на площадке появилась строительная техника. Сейчас полным ходом ведутся работы по формированию свайного поля. Это вторая очередь сити-квартала «Инские холмы», первая — уже на завершающей стадии.
Что такое сити-квартал «Инские холмы»
— Все апартаментные комплексы в России строятся как гостиницы. Проект «Инские холмы» — не исключение. Форма здания получилась очень интересная — дом угловой с переменной этажностью 3–7–18 этажей, плюс 2 этажа подземного паркинга (на 162 машиноместа), плюс переход через улицу Большевистскую, — описал директор ООО «Специализированный застройщик ВКД-3» (входит в ГК «ВербаКапитал») Юрий Ильченко.
Всего во второй очереди запланировано 202 апартамента. В высотной части с 8-го по 18-й этаж будут размещаться только апартаменты. Этажи ниже отведены под апартаменты и офисы, а в 3-этажной части здания вдоль улицы Большевистской будет располагаться галерея с предприятиями торговли и общественного питания. Количество наземных парковочных мест составит не менее 85.
В новой очереди сити-квартала построят маленькие и большие апартаменты площадью от 26 до 90 квадратных метров и офисы. Старт продаж намечен на март-апрель этого года. Нижняя цена квадратного метра будет на уровне 80 тысяч рублей, апартаменты с видом на набережную и Обь будут стоить дороже.
Кроме апартаментов и офисов в сити-квартале «Инские холмы» запланирован фитнес-центр с бассейном, магазины, кафе, отделения банков, торговые галереи, клиники, большие прогулочные зоны с озеленением.
Архитектура моста
В июне 2019 года власти показывали проект надземного перехода через Большевистскую в сити-квартале «Инские холмы». Тогда его архитектура была более интересной.
— Как и с архитектурой проекта в целом, так и с конструкцией моста мы прошли разные этапы смещения акцентов с красоты на функциональность и обратно. К сожалению, в наших климатических условиях нельзя думать только об изяществе и легкости такого сооружения как мост. Поэтому, хоть мост и будет исключительно пешеходным, его прочность и основательность сравнима с автомобильными мостами, — прокомментировал Юрий Ильченко.
Со стороны квартала вход на мост будет оборудован непосредственно из здания, а со стороны набережной на него будет вести лестница. Также с обеих сторон предусмотрены лифты для маломобильных групп населения, которые будут работать круглый год.
Можно ли будет ходить по мосту всем
— Пешеходный мост предназначается не только для резидентов сити-квартала, он будет бесплатным и воспользоваться им смогут все горожане, желающие быстро и удобно попасть на набережную и в обратном направлении, по пути оценив все преимущества инфраструктуры сити-квартала. Развитие получит не только улица Инская, но и весь Октябрьский район, с учетом существующего перехода через железную дорогу, станет доступнее. Кстати, железнодорожный переход мы также планируем привести в порядок. К сентябрю 2022 года все работы по строительству моста должны быть завершены, — рассказал Юрий Ильченко.
Всего квартал «Инские холмы» предполагает 4 очереди строительства, которые планируют завершить к 2024 году.
Апартаменты заняли уверенную позицию на рынке недвижимости Новосибирска. В конце 2019 года получила разрешение на реконструкцию долгостроя возле «Ауры» компания «Мета-Апартаменты» (входит в группу «Мета»). Завершила свой апарт-проект JET Apartments ГК «Строитель». Ранее апартаменты сдали в комплексе «Жуковка», а компания «ВербаКапитал — Девелопмент» достроила комплекс апартаментов «Парк Резиденс».