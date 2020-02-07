На Большевистской начали строить апартаменты с пешеходным мостом к набережной. Показываем проект

Застройщик построит пешеходный мост, выходящий прямо из здания Фото: ГК «ВербаКапитал»

На улице Большевистской в Новосибирске начали строить апартаменты с пешеходным мостом к набережной.

Как рассказали в группе компаний «ВербаКапитал», разрешение на строительство гостиницы с надземным переходом они получили 31 декабря, а в январе на площадке появилась строительная техника. Сейчас полным ходом ведутся работы по формированию свайного поля. Это вторая очередь сити-квартала «Инские холмы», первая — уже на завершающей стадии.

В квартале «Инские холмы» уже выросло первое здание с апартаментами. От второго над улицей протянется пешеходный мост Фото: Александр Ощепков

Что такое сити-квартал «Инские холмы» — Все апартаментные комплексы в России строятся как гостиницы. Проект «Инские холмы» — не исключение. Форма здания получилась очень интересная — дом угловой с переменной этажностью 3–7–18 этажей, плюс 2 этажа подземного паркинга (на 162 машиноместа), плюс переход через улицу Большевистскую, — описал директор ООО «Специализированный застройщик ВКД-3» (входит в ГК «ВербаКапитал») Юрий Ильченко.

Всего во второй очереди запланировано 202 апартамента. В высотной части с 8-го по 18-й этаж будут размещаться только апартаменты. Этажи ниже отведены под апартаменты и офисы, а в 3-этажной части здания вдоль улицы Большевистской будет располагаться галерея с предприятиями торговли и общественного питания. Количество наземных парковочных мест составит не менее 85.

В архитектуре сити-квартала можно увидеть намек на конструктивизм, стилистика которого в значительной степени повлияла на формирование новосибирской городской среды Фото: ГК «ВербаКапитал»

В новой очереди сити-квартала построят маленькие и большие апартаменты площадью от 26 до 90 квадратных метров и офисы. Старт продаж намечен на март-апрель этого года. Нижняя цена квадратного метра будет на уровне 80 тысяч рублей, апартаменты с видом на набережную и Обь будут стоить дороже. Кроме апартаментов и офисов в сити-квартале «Инские холмы» запланирован фитнес-центр с бассейном, магазины, кафе, отделения банков, торговые галереи, клиники, большие прогулочные зоны с озеленением. Архитектура моста В июне 2019 года власти показывали проект надземного перехода через Большевистскую в сити-квартале «Инские холмы». Тогда его архитектура была более интересной.

— Как и с архитектурой проекта в целом, так и с конструкцией моста мы прошли разные этапы смещения акцентов с красоты на функциональность и обратно. К сожалению, в наших климатических условиях нельзя думать только об изяществе и легкости такого сооружения как мост. Поэтому, хоть мост и будет исключительно пешеходным, его прочность и основательность сравнима с автомобильными мостами, — прокомментировал Юрий Ильченко.

Таким хотели сделать новый пешеходный мост ещё летом 2019 года, но климат и функциональность повлияли на архитектуру Фото: страница Анны Терешковой / facebook.com