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Под Новосибирском мужчина чистил двор и погиб из-за упавшей глыбы снега

Следственный комитет возбудил уголовное дело

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Пенсионер чистил территорию у подъезда, когда на него сошёл снег с крыши

Пенсионер чистил территорию у подъезда, когда на него сошёл снег с крыши

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины, на которого упал снег с крыши. 

Инцидент произошёл 6 февраля, когда погибший очищал территорию возле подъезда по улице Строительной в посёлке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. От упавшего с крыши снега он скончался на месте.

— По факту смерти 84-летнего мужчины в результате падения на него снежной массы с крыши жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — рассказали корреспонденту НГС СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следователи уже провели осмотр происшествия и назначили экспертизы.

В следственном комитете попросили жителей быть внимательнее и аккуратнее, а управляющие компании решить проблемы со снегом и сосульками на крыше.

Ночью 2 февраля произошла другая трагедия связанная со снегом - в Академогородке обрушилась крыша во время гаражной вечеринки. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова

Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей. В Новосибирске суд отправил под домашний арест одного из организаторов вечеринки Антона Шматова. Как стало известно во время заседания у него дома нашли марихуану

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следственный комитетснег с крыши упал
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КОММЕНТАРИИ (21)

cerb
7 фев 2020 в 11:23

грустно канеш, но в принципе, я бы был не против:
чистить в 84 года снег (!) и просто выключают свет..

1212
7 фев 2020 в 11:28

никто в данной ситуации не виноват. виноват - возраст. был бы мужчина моложе, он бы живой остался, а так... может он от испуга умер? он старенький.

7 фев 2020 в 11:21

дожить до 84 и так глупо уйти....