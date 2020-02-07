Под Новосибирском мужчина чистил двор и погиб из-за упавшей глыбы снега

Пенсионер чистил территорию у подъезда, когда на него сошёл снег с крыши

— По факту смерти 84-летнего мужчины в результате падения на него снежной массы с крыши жилого дома возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности», — рассказали корреспонденту НГС СУ СК РФ по Новосибирской области.

Инцидент произошёл 6 февраля, когда погибший очищал территорию возле подъезда по улице Строительной в посёлке Октябрьский Мошковского района Новосибирской области. От упавшего с крыши снега он скончался на месте.

В Новосибирске следователи возбудили уголовное дело из-за смерти мужчины, на которого упал снег с крыши.

Следователи уже провели осмотр происшествия и назначили экспертизы.

В следственном комитете попросили жителей быть внимательнее и аккуратнее, а управляющие компании решить проблемы со снегом и сосульками на крыше.

Ночью 2 февраля произошла другая трагедия связанная со снегом - в Академогородке обрушилась крыша во время гаражной вечеринки. Под завалами погибла 22-летняя студентка медицинского вуза Туяна Прушенова.



Всё, что известно о трагедии, мы рассказывали в онлайн-репортаже. Также мы публиковали видео, как спасатели разгребали завалы и искали людей. В Новосибирске суд отправил под домашний арест одного из организаторов вечеринки Антона Шматова. Как стало известно во время заседания у него дома нашли марихуану.