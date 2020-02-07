Автобус столкнулся с двумя машинами и перегородил дорогу на улице Сибиряков-Гвардейцев

В Новосибирске сегодня, 7 февраля, около 9:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулся автобус и два автомобиля.
— Там стоит всё очень жестоко. Автобус в нарушение всех ПДД выехал на встречную, где зацепил первое авто, и его развернуло, а второе, уходя от столкновения, так же развернулось, так как скользко и уважения на дороге ноль, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Алексей.
Из-за аварии собралась большая пробка. По словам водителей, проехать сейчас по дороге очень трудно из-за перегородивших её машин.
— Заявка пришла в дежурную часть Госавтоинспекции в 9:06 — столкновение трёх автомобилей с участием пассажирского транспорта. Никто в данном происшествии не пострадал. На место выдвинулся экипаж ДПС для оформления ДТП, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.
В Новосибирске 6 февраля около 10 часов утра водитель «Тойоты» на площади Калинина вылетел с кольца на пешеходный переход, где врезался в пешеходов. НГС рассказывал о происшествии в режиме онлайн.