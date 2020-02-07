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Происшествия

Автобус столкнулся с двумя машинами и перегородил дорогу на улице Сибиряков-Гвардейцев

По словам очевидцев, водитель общественного транспорта выехал на встречную полосу

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В ДТП из людей никто не пострадал

В ДТП из людей никто не пострадал

В Новосибирске сегодня, 7 февраля, около 9:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулся автобус и два автомобиля.

— Там стоит всё очень жестоко. Автобус в нарушение всех ПДД выехал на встречную, где зацепил первое авто, и его развернуло, а второе, уходя от столкновения, так же развернулось, так как скользко и уважения на дороге ноль, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Алексей.

Из-за аварии собралась большая пробка. По словам водителей, проехать сейчас по дороге очень трудно из-за перегородивших её машин.

Из-за аварии собралась пробка

Из-за аварии собралась пробка

— Заявка пришла в дежурную часть Госавтоинспекции в 9:06 — столкновение трёх автомобилей с участием пассажирского транспорта. Никто в данном происшествии не пострадал. На место выдвинулся экипаж ДПС для оформления ДТП, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

В Новосибирске 6 февраля около 10 часов утра водитель «Тойоты» на площади Калинина вылетел с кольца на пешеходный переход, где врезался в пешеходов. НГС рассказывал о происшествии в режиме онлайн.

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ДТПДТП с автобусом
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КОММЕНТАРИИ (5)

пенсионерка
7 фев 2020 в 10:10

Автобус не пострадал и пассажиры тоже. Вывод - автобус безопасен. Автомобиль - опасен. Но вы сами решайте чем пользоваться, что важнее статус или безопасность.

Фото пользователя
7 фев 2020 в 10:18

Сибиряков Гвардейцев... Вы видели вообще эту улицу? XX век. Давно пора снести все там подчистую.

Qwerty
7 фев 2020 в 10:12

Левобережные будни... Нам, жителям элитного правого берега, это не интересно. Какая разница что происходит в левобережной деревне?