Автобус столкнулся с двумя машинами и перегородил дорогу на улице Сибиряков-Гвардейцев

В ДТП из людей никто не пострадал

В Новосибирске сегодня, 7 февраля, около 9:00 на улице Сибиряков-Гвардейцев столкнулся автобус и два автомобиля.

— Там стоит всё очень жестоко. Автобус в нарушение всех ПДД выехал на встречную, где зацепил первое авто, и его развернуло, а второе, уходя от столкновения, так же развернулось, так как скользко и уважения на дороге ноль, — рассказал корреспонденту НГС очевидец аварии Алексей.

Из-за аварии собралась большая пробка. По словам водителей, проехать сейчас по дороге очень трудно из-за перегородивших её машин.