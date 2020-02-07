Новосибирец с игрушечным пистолетом ограбил киоск на Зорге

Дома у подозреваемого полицейские нашли игрушечный пистолет и куртку

Ночью 6 февраля мужчина с игрушечным пистолетом напал на киоск возле дома № 8 по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.



— Мужчина, угрожая пистолетом 30-летней продавщице, завладел денежными средствам в сумме 2 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.



Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого — 39-летнего жителя Кировского района, ранее судимого за убийство и кражу, уже состоящего под административным надзором.