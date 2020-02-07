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Криминал

Новосибирец с игрушечным пистолетом ограбил киоск на Зорге

Через несколько часов мужчину задержали полицейские

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Дома у подозреваемого полицейские нашли игрушечный пистолет и куртку

Дома у подозреваемого полицейские нашли игрушечный пистолет и куртку

Ночью 6 февраля мужчина с игрушечным пистолетом напал на киоск возле дома № 8 по улице Зорге в Кировском районе Новосибирска. 

— Мужчина, угрожая пистолетом 30-летней продавщице, завладел денежными средствам в сумме 2 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 

Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого — 39-летнего жителя Кировского района, ранее судимого за убийство и кражу, уже состоящего под административным надзором. 

— Мужчина был задержан сотрудниками полиции по месту жительства. При обыске в его квартире изъяты куртка, в которой он находился в момент совершения преступления, а также пистолет, оказавшийся игрушечным, — пояснили в ведомстве. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Несколько лет назад в Новосибирске женщина с игрушечным пистолетом угрожала продавцам пекарни

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КОММЕНТАРИИ (7)

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7 фев 2020 в 09:51

Мужчина, как вам не стыдно? Сейчас столько способов заработать.

789456
7 фев 2020 в 10:09

Угрожая игрушечным пистолетом, завладел игрушечной суммой!

Qwerty
7 фев 2020 в 09:54

Уже не убийство а просто ограбление киоска? Исправляется парень, не трогайте его. Скоро совсем завяжет.