Новосибирец с игрушечным пистолетом ограбил киоск на Зорге

Ночью 6 февраля мужчина с игрушечным пистолетом напал на киоск возле дома
— Мужчина, угрожая пистолетом 30-летней продавщице, завладел денежными средствам в сумме 2 тысячи рублей, после чего скрылся с места преступления, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО.
Через несколько часов полицейские задержали подозреваемого — 39-летнего жителя Кировского района, ранее судимого за убийство и кражу, уже состоящего под административным надзором.
— Мужчина был задержан сотрудниками полиции по месту жительства. При обыске в его квартире изъяты куртка, в которой он находился в момент совершения преступления, а также пистолет, оказавшийся игрушечным, — пояснили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Несколько лет назад в Новосибирске женщина с игрушечным пистолетом угрожала продавцам пекарни.