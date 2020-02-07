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Без отопления в Дзержинском районе осталось почти 3,5 тысячи человек — МЧС

Отключение затронуло больше двух сотен жилых домов

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Аварию планируют устранить к утру

Аварию планируют устранить к утру

В четверг, 6 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение, в результате которого без тепла и горячей воды остались частные и многоквартирные жилые дома. 

— 6 февраля в 20:50 поступила информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска в результате прорыва магистрального водовода диаметром 700 мм без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось, по предварительным данным, 37 многоквартирных жилых домов, 170 домов частного сектора, в которых проживает 3420 человек, из них 780 детей, социально значимых объектов нет, — уточнили информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Ранее в СГК сообщили, что аварийное отключение произошло из-за повреждения на магистральной теплотрассе по улице Национальной. Теплоснабжение было отключено в 15:00. 

На месте работают аварийная бригада, 5 единиц техники и 18 человек технического персонала. Восстановить подачу тепла планируется к 7 утра пятницы, 7 февраля.

В конце декабря в Ленинском районе из-за аварии несколько десятков домов на двое суток остались без отопления.

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аварийное отключениетеплоснабжениеСГК
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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
7 фев 2020 в 03:01

Вы сколько угодно ломайте трубы, но повышение тарифа не обосновано. Хотите денег? Берите деньги в долг у населения через прямые договора займа или выпуском привилегированных акций. А то за наш счет ремонтируется сеть, а прибыль получает дядя. Хватит, СССР давно уже нет, так же как и дураков. Уже достаточно за копейки отжали то, что строили миллионы людей.