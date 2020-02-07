Без отопления в Дзержинском районе осталось почти 3,5 тысячи человек — МЧС

В четверг, 6 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение, в результате которого без тепла и горячей воды остались частные и многоквартирные жилые дома.
— 6 февраля в 20:50 поступила информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска в результате прорыва магистрального водовода диаметром
Ранее в СГК сообщили, что аварийное отключение произошло из-за повреждения на магистральной теплотрассе по улице Национальной. Теплоснабжение было отключено в 15:00.
На месте работают аварийная бригада,
В конце декабря в Ленинском районе из-за аварии несколько десятков домов на двое суток остались без отопления.