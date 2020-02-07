Без отопления в Дзержинском районе осталось почти 3,5 тысячи человек — МЧС

В четверг, 6 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение, в результате которого без тепла и горячей воды остались частные и многоквартирные жилые дома.

— 6 февраля в 20:50 поступила информация о том, что в Дзержинском районе города Новосибирска в результате прорыва магистрального водовода диаметром 700 мм без теплоснабжения и горячего водоснабжения осталось, по предварительным данным, 37 многоквартирных жилых домов, 170 домов частного сектора, в которых проживает 3420 человек , из них 780 детей , социально значимых объектов нет, — уточнили информацию в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.