Депутаты отказали автомобилистам в скидке на ОСАГО

В Госдуме отказались поддержать законопроект о введении скидки до 10% при покупке полиса ОСАГО через интернет. Решение приняли на заседании 6 февраля.



Автором идеи выступала ЛДПР. Её представители объясняли, что заключение электронного договора обходится страховщикам дешевле бумажного, поскольку не нужно платить вознаграждение посреднику — страховому агенту. Основываясь на этом факте, партия предлагала сделать е-ОСАГО немного дешевле.



— Практика показывает, что билет, например, авиакомпании S7, если прийти в кассу, будет стоить дороже, потому что возьмут дополнительный сбор за оформление билета, чем если этот же билет оформлять на сайте этой же авиакомпании, — привёл аналогию один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

