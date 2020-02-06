Депутаты отказали автомобилистам в скидке на ОСАГО

В Госдуме отказались поддержать законопроект о введении скидки до 10% при покупке полиса ОСАГО через интернет. Решение приняли на заседании 6 февраля.
Автором идеи выступала ЛДПР. Её представители объясняли, что заключение электронного договора обходится страховщикам дешевле бумажного, поскольку не нужно платить вознаграждение посреднику — страховому агенту. Основываясь на этом факте, партия предлагала сделать е-ОСАГО немного дешевле.
— Практика показывает, что билет, например, авиакомпании S7, если прийти в кассу, будет стоить дороже, потому что возьмут дополнительный сбор за оформление билета, чем если этот же билет оформлять на сайте этой же авиакомпании, — привёл аналогию один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.
В комитете по финансовому рынку ответили, что страховые агенты не всегда получают 10% вознаграждения. Это максимальная планка, а обычно им достаётся около 6%. Кроме того, посредники не всегда участвуют в сделке, поэтому покупка электронного полиса не означает, что он должен быть дешевле.
Какое ОСАГО вы покупаете?
Законопроект внесли в Госдуму почти два года назад, но до сих пор его рассмотрение постоянно переносили. Несмотря на то, что документ не поддержали, Нилов уверен, что в будущем эта норма всё равно будет принята.
— Мы живём не одним днём, давайте смотреть на перспективу. Потому как перспектива и история законотворческого процесса показывает, что нельзя всё отвергать сегодня и надумывать разного рода аргументы, потому что завтра придётся позицию изменить на кардинально противоположную, — заключил депутат.
Страховщики говорят, что за прошедший год ОСАГО и так подешевело в среднем на 5%.