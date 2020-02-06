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Авто Проблема

Депутаты отказали автомобилистам в скидке на ОСАГО

Госдума не одобрила снижение цены на электронный полис автогражданки

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Электронный полис не стали делать дешевле бумажного

Электронный полис не стали делать дешевле бумажного

В Госдуме отказались поддержать законопроект о введении скидки до 10% при покупке полиса ОСАГО через интернет. Решение приняли на заседании 6 февраля.

Автором идеи выступала ЛДПР. Её представители объясняли, что заключение электронного договора обходится страховщикам дешевле бумажного, поскольку не нужно платить вознаграждение посреднику — страховому агенту. Основываясь на этом факте, партия предлагала сделать е-ОСАГО немного дешевле.

— Практика показывает, что билет, например, авиакомпании S7, если прийти в кассу, будет стоить дороже, потому что возьмут дополнительный сбор за оформление билета, чем если этот же билет оформлять на сайте этой же авиакомпании, — привёл аналогию один из авторов инициативы депутат Ярослав Нилов.

В комитете по финансовому рынку ответили, что страховые агенты не всегда получают 10% вознаграждения. Это максимальная планка, а обычно им достаётся около 6%. Кроме того, посредники не всегда участвуют в сделке, поэтому покупка электронного полиса не означает, что он должен быть дешевле.

Какое ОСАГО вы покупаете?

    Законопроект внесли в Госдуму почти два года назад, но до сих пор его рассмотрение постоянно переносили. Несмотря на то, что документ не поддержали, Нилов уверен, что в будущем эта норма всё равно будет принята.

    — Мы живём не одним днём, давайте смотреть на перспективу. Потому как перспектива и история законотворческого процесса показывает, что нельзя всё отвергать сегодня и надумывать разного рода аргументы, потому что завтра придётся позицию изменить на кардинально противоположную, — заключил депутат.

    Страховщики говорят, что за прошедший год ОСАГО и так подешевело в среднем на 5%.

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    ОСАГОзакон
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    КОММЕНТАРИИ (20)

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    6 фев 2020 в 21:44

    Ну надо в ответ не одобрить им, певунам, спорцменам и прочим неясно как попавшим в эти ряды, льготы и 100% неоправданную высокую зарплату!

    Фото пользователя
    6 фев 2020 в 21:44

    Вот если бы за повышение разговор шел, то все бы ЕДИНОГЛАСНО одобрямс.

    951
    6 фев 2020 в 21:51

    Без разницы что пишут, подешевело или осталось по той же стоимости, по итогу выходит дороже, даже с учетом выросшей скидки.