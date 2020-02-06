«Мы встречались в Новосибирске...». Толоконский рассказал НГС, действительно ли он собирается идти на выборы

Бывший новосибирский и красноярский губернатор Виктор Толоконский, который до сих пор считается тяжеловесом региональной политики, встретился в Новосибирске с председателем партии «Родина» Алексеем Журавлёвым.
— Он по каким-то по своим партийным делам был в Новосибирске. Позвонил, предложил встретиться. Мы с ним знакомы… Обсуждали самые разные вопросы: и проблемы развития Сибири, и науки Сибири, касались и выборов. Но это не было какое-то политическое планирование. Мы договорились продолжить консультации и контакты. Что касается вопроса, собираюсь ли я участвовать в выборах, то могу сказать, что решение я ещё не принял. Пока в некоторых раздумьях. Но вполне возможно, что такое решение приму, — рассказал корреспонденту НГС Виктор Толоконский.
Виктор Толоконский уточнил, что речь идёт о его возможном участии в выборах депутатов Заксобрания Новосибирской области, которое состоится вместе с выборами в горсовет в сентябре 2020 года. Выборы в горсовет, заметил Толоконский, они тоже обсуждали, как обсуждали и вопросы дальнейшего его сотрудничества с «Родиной».
— Я сказал, что сейчас не так сильно перегружен, чтобы отметать все предложения, которые получаю, поэтому вполне готов подумать и о сотрудничестве, — пояснил Виктор Толоконский.
Окончательное решения об участии в выборах депутатов новосибирского Заксобрания Виктор Толоконский пообещал принять в течение двух месяцев. Бывший губернатор Новосибирской области и Красноярского края подчеркнул: в случае такого решения он может пойти на выборы как самовыдвиженцем, так и от партии. Единственно, что исключил для себя Толоконский, так это возглавление новосибирского отделения «Родины».
В октябре 2019 года НГС рассказал о том, что 66-летний бывший губернатор Виктор Толоконский стал советником президента холдинга «РАТМ» Эдуарда Тарана.
Виктор Толоконский родился в 1953 году в Новосибирске. Окончил НГУЭУ (бывший Нархоз) по специальности «экономист». С 1996 года — мэр Новосибирска. С 2000-го — губернатор Новосибирской области. С 2010 года — полпред президента в Сибирском федеральном округе. С 2014 года Виктор Толоконский — врио губернатора Красноярского края, а после — губернатор. В сентябре 2017 года он ушёл в отставку, вернулся в Новосибирск и стал главным советником мэра Анатолия Локтя и советником школы управления Сибирского института управления РАНХиГС. Толоконского приглашали и в совет по стратегическому планированию при областном правительстве. Перед выборами губернатора НСО в 2018 году Толоконского лишили поста советника школы управления и отозвали его кандидатуру из списка новых членов совета директоров РЖД. Практически следом он покинул и пост советника мэра Новосибирска.