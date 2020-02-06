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Дороги и транспорт

В Новосибирском метрополитене отключился безналичный расчёт

Люди не могут пройти через турникеты без жетонов

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Турникеты не считывают карты

Турникеты не считывают карты

Вечером в четверг, 6 февраля, в новосибирском метрополитене перестал работать безналичный расчёт. Из-за этого люди не могут пройти через турникеты.

Корреспондент НГС Дмитрий Северов передаёт со станции метро «Площадь Ленина», что пассажиров по громкой связи оповестили о проблемах в работе безналичного расчёта. Люди выстроились в очередь за жетонами.

Работники метрополитена говорят, что такая ситуация с безналичным расчётом сейчас происходит на всех станциях города.

За жетонами выстроилась очередь

За жетонами выстроилась очередь

В пресс-службе метрополитена корреспонденту НГС пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Вчера вечером в Новосибирске у водителей и клиентов перестали работать мобильные приложения «Яндекс.Такси» и Uber.

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Новосибирский метрополитенбезналичный расчёт
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КОММЕНТАРИИ (11)

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6 фев 2020 в 20:12

Аххххха-ха-ха-ха!😂😂😂
Нищеброды в негодавании! )))

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6 фев 2020 в 20:07

Значит можно бесплатно пройти.

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6 фев 2020 в 20:07

Ха! Я же говорила вам, что все эти ваши карточки не надежны. Именно по этой причине я получаю пенсию на сберкнижку и снимаю наличные.