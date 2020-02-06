В Новосибирском метрополитене отключился безналичный расчёт

Вечером в четверг, 6 февраля, в новосибирском метрополитене перестал работать безналичный расчёт. Из-за этого люди не могут пройти через турникеты.

Корреспондент НГС Дмитрий Северов передаёт со станции метро «Площадь Ленина», что пассажиров по громкой связи оповестили о проблемах в работе безналичного расчёта. Люди выстроились в очередь за жетонами.