На чем ты ездишь: в частном музее тюменца стоит машина, которых осталось всего несколько в мире

В мире осталось всего несколько экземпляров автомобиля марки ГАЗ-АА Фото: Ирина Шарова / 72.RU

В новом выпуске рубрики «На чем ты ездишь» мы расскажем не о тюменце, в гараже которого стоит какая-то удивительная машина, а об автомобиле, ставшем настоящим героем военных лет. ГАЗ-АА создан по образцу американского Ford. В России после покупки лицензии на производство машину немного адаптировали под отечественные реалии. А в начале Великой Отечественной войны автомобиль сильно упростили: изменили фары, двери (которые заменяли чуть ли не брезентовыми шторками), убрали передние тормоза, переделали крылья. В общем, производство машины сильно удешевили.

Видео: Семён Громов / 72.RU

Сейчас машина на ходу. Она часто становится участником парада на 9 Мая

Всего на наших заводах сделали чуть больше миллиона таких автомобилей. Они здорово выручали в годы войны. На них перевозили боевые снаряды, транспортировали раненых солдат и доставляли продукты. Главным достоинством ГАЗа стала его легкость. Особенно на Ладожском озере. Машина с легкостью проезжала по льду и не проваливалась. А после нескольких ЧП, когда перегруженный автомобиль все-таки тонул, с него сняли дверки, чтобы солдаты могли без проблем выпрыгивать и спасаться. После войны машина не исчезла. На ее базе стали производить санитарные и пожарные машины.

Дверцы тюменской машины, наоборот, намертво запаяли. Слишком уж много детей хотят забраться внутрь, чтобы прикоснуться к легенде

Заводили такие машины вручную, с помощью рукоятки. Трудности возникали еще и с резиной — были времена, когда из-за этого ставили только два колеса сзади, а не четыре. Грузоподъемность этой легенды — полторы тонны. Двигатель — всего 40 лошадиных сил. Топливо использовалось любое. В народе машину даже называли всеядной.

Капот открывается необычно. Сам двигатель очень маленький, навесного оборудования практически нет

В ГАЗ-АА всё простейшее — это было как нельзя кстати, чтобы во время войны машины всегда были на ходу. Возможно, благодаря этой неприхотливости автомобиль и сейчас может запросто использоваться. Он на ходу и иногда (обычно по праздникам) выезжает в город.

Какого-то специального устройства, позволяющего поднять кузов, тут нет. Он сам поднимался при распределении груза (ну, или людей, которые там ехали)

Если полистать журнал с историческими фотографиями, то можно увидеть большое сходство русских машин с американскими «Фордами»

Выпускать эти машины перестали в 1950 году