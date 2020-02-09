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Авто На чем ты ездишь Обзор

На чем ты ездишь: в частном музее тюменца стоит машина, которых осталось всего несколько в мире

Показываем вам ГАЗ-АА. Во время войны этот автомобиль спасал людей и колесил по Ладожскому озеру

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В мире осталось всего несколько экземпляров автомобиля марки&nbsp;ГАЗ-АА

В мире осталось всего несколько экземпляров автомобиля марки ГАЗ-АА

В новом выпуске рубрики «На чем ты ездишь» мы расскажем не о тюменце, в гараже которого стоит какая-то удивительная машина, а об автомобиле, ставшем настоящим героем военных лет. ГАЗ-АА создан по образцу американского Ford. В России после покупки лицензии на производство машину немного адаптировали под отечественные реалии. А в начале Великой Отечественной войны автомобиль сильно упростили: изменили фары, двери (которые заменяли чуть ли не брезентовыми шторками), убрали передние тормоза, переделали крылья. В общем, производство машины сильно удешевили.

Видео: Семён Громов / 72.RU

Сейчас машина на ходу. Она часто становится участником парада на 9 Мая

Сейчас машина на ходу. Она часто становится участником парада на 9 Мая

Всего на наших заводах сделали чуть больше миллиона таких автомобилей. Они здорово выручали в годы войны. На них перевозили боевые снаряды, транспортировали раненых солдат и доставляли продукты. Главным достоинством ГАЗа стала его легкость. Особенно на Ладожском озере. Машина с легкостью проезжала по льду и не проваливалась. А после нескольких ЧП, когда перегруженный автомобиль все-таки тонул, с него сняли дверки, чтобы солдаты могли без проблем выпрыгивать и спасаться. После войны машина не исчезла. На ее базе стали производить санитарные и пожарные машины.

Дверцы тюменской машины, наоборот, намертво запаяли. Слишком уж много детей хотят забраться внутрь, чтобы прикоснуться к легенде

Дверцы тюменской машины, наоборот, намертво запаяли. Слишком уж много детей хотят забраться внутрь, чтобы прикоснуться к легенде

Заводили такие машины вручную, с помощью рукоятки. Трудности возникали еще и с резиной — были времена, когда из-за этого ставили только два колеса сзади, а не четыре. Грузоподъемность этой легенды — полторы тонны. Двигатель — всего 40 лошадиных сил. Топливо использовалось любое. В народе машину даже называли всеядной.

Капот открывается необычно. Сам двигатель очень маленький, навесного оборудования практически нет

Капот открывается необычно. Сам двигатель очень маленький, навесного оборудования практически нет

В ГАЗ-АА всё простейшее — это было как нельзя кстати, чтобы во время войны машины всегда были на ходу. Возможно, благодаря этой неприхотливости автомобиль и сейчас может запросто использоваться. Он на ходу и иногда (обычно по праздникам) выезжает в город.

Какого-то специального устройства, позволяющего поднять кузов, тут нет. Он сам поднимался при распределении груза (ну, или людей, которые там ехали)&nbsp;

Какого-то специального устройства, позволяющего поднять кузов, тут нет. Он сам поднимался при распределении груза (ну, или людей, которые там ехали) 

Если полистать журнал с историческими фотографиями, то можно увидеть большое сходство русских машин с американскими «Фордами»

Если полистать журнал с историческими фотографиями, то можно увидеть большое сходство русских машин с американскими «Фордами»

Выпускать эти машины перестали в 1950 году

Выпускать эти машины перестали в 1950 году

Сейчас таких машин почти не осталось. Конечно, ведь они использовались всюду. Сохранить такой раритет — почти что невыполнимая задача. Тюменцу, который создал частный автомобильный музей, удалось отыскать легендарный ГАЗ-АА в Курганской области. Там машина стояла у местного пенсионера. Она была сломана и ездить сама уже почти не могла. Тогда тюменец ее выкупил и отремонтировал. 

— Мы приобрели эту машину примерно 15 лет назад. Это был один из первых экземпляров в нашем музее. Как прежнему владельцу удалось сохранить автомобиль, к сожалению, выяснить не удалось, — рассказал Александр Анисимов, сотрудник компании, где расположен музей.

Вы — владелец раритетного авто и хотите рассказать о нем всей стране? Пишите на почту редакции «Авто».

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КОММЕНТАРИИ (38)

R use sky
9 фев 2020 в 11:41

Еслиб не американские технологии - и не победили бы в войне. А так покрошили население СССР, сократили. Немцев сделали виноватыми перед всем миром, подчинили американцам. И сами потом через сорок лет под американцев легли.

All X under Make done sky
9 фев 2020 в 11:33

Вообще непонятно, почему нельзя было строить автомобили такие же большие, как в Америке. Строили подобие ГАЗ 24 и Москвич 408 как подобие американским мусклкарам. Видимо не разрешали нашим правителям строить такие же автомобили. Чтобы за лучшей жизнью ехали в США, а кому и так сойдёт, оставались здесь.

Гость
9 фев 2020 в 11:29

На помойку