На Шлюзе хотят построить спорткомплекс. Жители спорят о месте: хотят вернуть лес и боятся болота

О строительстве спорткомплекса заявили на обсуждении генплана города Фото: Ольга Бурлакова

На Шлюзе Рядом с ЖК «Балтийский» в Советском районе Новосибирска планируют построить спорткомплекс. Об этом 6 февраля на обсуждении генплана Новосибирска заявил архитектор МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексей Нестёркин. Мнения участников публичных слушаниях разделились. Где хотят построить спорткомплекс Нестёркин сообщил, что под строительство спортивного объекта выбрали участок напротив остановки Белоусова. В октябре мэрия выдала разрешение на строительство спорткомплекса на этом участке. Согласно документам, опубликованным на сайте мэрии, площадь застройки составит 1 тыс. кв. м. Площадь всего участка — 2,7 тыс. кв. м. В спорткомплексе будет два этажа, вместимость здания, указанная в разрешении на строительство, — 49 человек.

Спорткомплекс хотят разместить на участке 1994 Фото: egrp365.ru

Часть присутствующих оказалась против Часть присутствующих на публичных слушаниях это предложение не поддержала: выступали жители домов на Балтийской, которые заявили, что «на том участке болота» и капитальное строительство в этой зоне невозможно, а им «спортивный комплекс не нужен». Общественники высказываются за строительство Представители общественной организации «У нас на Шлюзе», наоборот, поддержали идею строительства спорткомплекса в этом месте. Они внесли предложение к генплану. — Я считаю, что это предложение [к генплану] стоит принять. Таким образом увеличивается количество людей, проживающих в пятиминутной доступности до объектов соцкультбыта, в данном случае до такого объекта как спортивный комплекс. Для меня качество жизни горожан важнее, — подчеркнул заведующий кафедрой градостроительства и ландшафтной архитектуры НГУАДИ Григорий Ерохин. Как объяснила корреспонденту НГС представитель общественной организации «У нас на Шлюзе» Светлана Каверзина, споры об этом участке на Балтийской идут давно. Сейчас, по словам Каверзиной, по документам там лес, но по факту на участке уже несколько лет ничего не растет:

— По документам там лес, но <...> сейчас там пустырь, где снизу лесная почва, а сверху строительный мусор и ещё 1,5 метра щебенки. Но в документах при этом всё это значится лесом, и споры у нас идут, — рассказала общественница. Споры из-за леса Часть жителей утверждает, что, так как по документам это лес, он и должен остаться лесом — там нужно убрать мусор и восстанавливать деревья. — Другие жители, как наша общественная организация, считают, что если там уже всё мертво и восстановить лес будет стоить даже не миллион, а может, и миллиард, то стоит уже зафиксировать, как оно есть. Отдать под строительство спорткомплекса. Потому что у нас 16 тысяч население и нет ни одного спорткомплекса. А тут есть желающий инвестор, который платит аренду за этот участок уже много лет — в старом генплане участок числился под спортивные объекты. Но не может начать строить, потому что много лет подают в суд, что это лес, — рассказала Светлана Каверзина. Жителей пугает возможность затопления