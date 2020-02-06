6 февраля четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.17
eur 69.74
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 4/10
usd 63.17
eur 69.74

Все новости

Все новости
Мой дом

Жители 37 домов в Дзержинском районе остались без отопления до утра

Произошла авария на теплотрассе

383
7 Обсудить

Поделиться

Устранить аварию специалисты планируют только завтра к утру

Устранить аварию специалисты планируют только завтра к утру

Днём в четверг, 6 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение, в результате которого почти 40 домов остались без отопления и тепла до утра. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Улицы Есенина и Куприна остались без отопления и горячего водоснабжения. Предварительно говорили, что переключение и к 16:00 всё включат. Теперь говорят, что авария на улице Национальной, отключение до 7 февраля. Допереключались! — написал он.

Отключение произошло в 15:00

Отключение произошло в 15:00

В пресс-службе СГК подтвердили информацию об аварии и назвали её причину.

— В связи с повреждением на магистральной теплотрассе по ул. Национальной 6 февраля в 15:00 отключено теплоснабжение 37 многоквартирных домов на улицах Есенина и Куприна. Дефект определен, бригада проводит ремонтные работы, — пояснили в СГК.

Восстановить теплоснабжение домов планируется к 7 утра пятницы, 7 февраля.

В конце января жители десятиэтажки в Дзержинском районе на три дня остались без отопления из-за коммунальной аварии.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

СГКаварийное отключение
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (7)

Из сада
6 фев 2020 в 19:48

Так им и нада

Фото пользователя
6 фев 2020 в 19:48

Не беда не месяц май... Тем более на улице 0...

Фото пользователя
6 фев 2020 в 19:52

Сейчас тепло, зачем им отопление?
У самой в квартире жара, хотя и окна не закрываю даже на ночь.