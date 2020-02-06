Жители 37 домов в Дзержинском районе остались без отопления до утра

Днём в четверг, 6 февраля, в Дзержинском районе Новосибирска произошло аварийное отключение, в результате которого почти 40 домов остались без отопления и тепла до утра. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— Улицы Есенина и Куприна остались без отопления и горячего водоснабжения. Предварительно говорили, что переключение и к 16:00 всё включат. Теперь говорят, что авария на улице Национальной, отключение до 7 февраля. Допереключались! — написал он.