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Город

В Новосибирске увеличат территорию кладбищ — больше всего новой земли получит «Заельцовское»

Дополнительные участки получат три общественных кладбища

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Александр Люлько не назвал сроки, за которые хотят увеличить территорию кладбищ

Александр Люлько не назвал сроки, за которые хотят увеличить территорию кладбищ

В Новосибирске решили увеличить площадь трёх общественных кладбищ — общее число увеличится на 26,5 гектара.

Об этом 6 февраля на совещании в мэрии Новосибирска сообщил глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько. 

— Проводились мероприятия по совершенствованию услуг, оказанным гражданам в ритуальной сфере. Приняты меры по решению вопросов нехватки территорий для размещений общественных кладбищ, в результате которых будут увеличены территории кладбищ города Новосибирска: «Южного» […] на 4,5 га, «Инского» на 4 га и «Заельцовского» на 18 га, — рассказал Александр Люлько.

Также, по его данным, продолжалась работа по цифровизации кладбищ. Сейчас в Новосибирске работает информационная система «Ритуал», с помощью которой можно искать захоронения и оказывать ритуальные услуги на семи общественных кладбищах.

Ранее НГС писал, что систему «Ритуал» создали в 2006 году, тогда на нее потратили 25 млн рублей из городского бюджета. Специалисты мэрии занимались обновлением информации и разработкой мобильных приложений для обычных пользователей и работников ритуальной сферы.

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кладбищеинновации
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КОММЕНТАРИИ (19)

Доктор Айболит
6 фев 2020 в 20:08

Ну наконец то хоть одна позитивная новость:)

Eselbaum
6 фев 2020 в 20:29

Это сильно обнадёживает. Надеюсь, теперь-то места всем хватит?

Анечка
6 фев 2020 в 20:24

В то время, когда весь цивилизованный мир ищет способ борьбы с короновирусом, в Новосибирске расширяют кладбище...