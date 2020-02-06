В Новосибирске увеличат территорию кладбищ — больше всего новой земли получит «Заельцовское»

— Проводились мероприятия по совершенствованию услуг, оказанным гражданам в ритуальной сфере. Приняты меры по решению вопросов нехватки территорий для размещений общественных кладбищ, в результате которых будут увеличены территории кладбищ города Новосибирска: «Южного» […] на 4,5 га, «Инского» на 4 га и «Заельцовского» на 18 га, — рассказал Александр Люлько.

Об этом 6 февраля на совещании в мэрии Новосибирска сообщил глава департамента промышленности, инноваций и предпринимательства Александр Люлько.

Также, по его данным, продолжалась работа по цифровизации кладбищ. Сейчас в Новосибирске работает информационная система «Ритуал», с помощью которой можно искать захоронения и оказывать ритуальные услуги на семи общественных кладбищах.

Ранее НГС писал, что систему «Ритуал» создали в 2006 году, тогда на нее потратили 25 млн рублей из городского бюджета. Специалисты мэрии занимались обновлением информации и разработкой мобильных приложений для обычных пользователей и работников ритуальной сферы.

