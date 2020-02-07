Над Новосибирском начинается сезон большой Луны — спутник подходит к Земле на близкое расстояние

В моменты суперлуния Луна выглядит больше, чем обычно Фото: Александр Ощепков

9 февраля в небе над Новосибирском можно будет увидеть Луну, которая будет немного больше, чем обычно. Это связано с тем, что спутник подходит близко к Земле. После этого 10 марта Луна подойдёт к Земле ещё, а 8 апреля произойдёт суперлуние.

— Суперлуние — это совпадение полнолуния и максимального приближения Луны к Земле. То есть Луна вращается по эллипсу, она бывает как дальше, так и ближе от Земли. Бывает, что моменты приближения совпадают с полнолунием. Максимальное приближение — 8 апреля, — рассказала сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм.

Уже на этих выходных произойдёт преддверие суперлуния. Луна будет больше, чем обычно, но ненамного. — Луна постоянно то приближается, то отдаляется и проходит определённые точки в орбитах. И вот в данном случае она тоже будет на каком-то расстоянии небольшом. Она будет в преддверии суперлуния. Можно попробовать сравнить Луну в полнолунии 9 февраля и Луну в полнолуние 10 марта — изменится яркость там или нет, — рассказал методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров. Специалист уточнил, что в городе люди редко замечают разницу. 10 марта, рассказала Виктория Дамм, совпадает момент приближения с полной Луной и спутник на небе будет выглядеть немного больше. В этот день совпадут полнолуние и момент приближения спутника к Земле, но расстояние будет не минимальным. Луну, которая будет немного больше, чем обычно, можно будет наблюдать сразу после того, как она появится на небе. Наибольший лунный диаметр можно будет наблюдать 8 апреля. В 01:10 спутник будет находиться на расстоянии 356 тысяч 908 км от Земли.