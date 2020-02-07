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Над Новосибирском начинается сезон большой Луны — спутник подходит к Земле на близкое расстояние

Уже на этих выходных можно будет сравнить Луну

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В моменты суперлуния Луна выглядит больше, чем обычно

В моменты суперлуния Луна выглядит больше, чем обычно

9 февраля в небе над Новосибирском можно будет увидеть Луну, которая будет немного больше, чем обычно. Это связано с тем, что спутник подходит близко к Земле. 

После этого 10 марта Луна подойдёт к Земле ещё, а 8 апреля произойдёт суперлуние.

— Суперлуние — это совпадение полнолуния и максимального приближения Луны к Земле. То есть Луна вращается по эллипсу, она бывает как дальше, так и ближе от Земли. Бывает, что моменты приближения совпадают с полнолунием. Максимальное приближение — 8 апреля, — рассказала сотрудница учебно-научного центра «Планетарий» СГУГиТ Виктория Дамм. 

Уже на этих выходных произойдёт преддверие суперлуния. Луна будет больше, чем обычно, но ненамного.

— Луна постоянно то приближается, то отдаляется и проходит определённые точки в орбитах. И вот в данном случае она тоже будет на каком-то расстоянии небольшом. Она будет в преддверии суперлуния. Можно попробовать сравнить Луну в полнолунии 9 февраля и Луну в полнолуние 10 марта — изменится яркость там или нет, — рассказал методист Новосибирского планетария Андрей Никифоров.

Специалист уточнил, что в городе люди редко замечают разницу.

10 марта, рассказала Виктория Дамм, совпадает момент приближения с полной Луной и спутник на небе будет выглядеть немного больше. В этот день совпадут полнолуние и момент приближения спутника к Земле, но расстояние будет не минимальным. Луну, которая будет немного больше, чем обычно, можно будет наблюдать сразу после того, как она появится на небе.

Наибольший лунный диаметр можно будет наблюдать 8 апреля. В 01:10 спутник будет находиться на расстоянии 356 тысяч 908 км от Земли.

Ранее НГС рассказывал о первом лунном затмении в 2020 году. Также можно посмотреть, каким было суперлуние в прошлом году.

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ЛунаСуперлуние
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КОММЕНТАРИИ (6)

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7 фев 2020 в 11:33

Инстаграмм, держись.

Астроном-проктолог
7 фев 2020 в 11:23

8 апреля в 01:10, когда Луна будет максимально приблизится, Земля налетит на небесную ось и мы все погибнем. О, ужас!!! Конец света близок.

дыкъ
7 фев 2020 в 11:41

Стиль заголовка не совсем соблюден. Должно быть "... спутник подходит к Новосибирску на близкое расстояние".