«Люди уже злиться начинают»: новосибирцы застряли в медленной пробке на Большевистской

В вечерний час пик в четверг 6 февраля новосибирские автомобилисты застряли в сложной пробке, которая собралась на пути к Речному вокзалу.
Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал сложности на Большевистской от остановки «Карьер Борок» до метро.
— Дорога до Бугринского моста свободная была. А после светофора как встали, так и стоим, — передаёт корреспондент НГС Александра Трофименко. — Движение очень плотное, едем по пять метров в минуту. Люди уже злиться начинают. Причем вообще непонятно, в чём причина. Уже 45 минут от Бугринки еду.
Такая же ситуация на участках улиц Фабричной, Ленина, Ипподромской, Чаплыгина, Фрунзе, Державина, Кошурникова, Писарева и других.
Движение затруднено также по Димитровскому мосту в сторону левого берега до улицы Станиславского. Также на левом берегу стоят улицы Станционная, Широкая, Блюхера, Ватутина, Мира, Связистов и другие.
Пробки — постоянная проблема Новосибирска, особенно зимой. На прошлой неделе новосибирские автомобилисты тоже застряли в десятибалльных пробках. Тогда передвижение по городу на транспорте осложняли снег и многочисленные ДТП.