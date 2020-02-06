«Люди уже злиться начинают»: новосибирцы застряли в медленной пробке на Большевистской

Новосибирцы попали в пробку на Большевистской около 18 часов

В вечерний час пик в четверг 6 февраля новосибирские автомобилисты застряли в сложной пробке, которая собралась на пути к Речному вокзалу.



Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал сложности на Большевистской от остановки «Карьер Борок» до метро.

— Дорога до Бугринского моста свободная была. А после светофора как встали, так и стоим, — передаёт корреспондент НГС Александра Трофименко. — Движение очень плотное, едем по пять метров в минуту. Люди уже злиться начинают. Причем вообще непонятно, в чём причина. Уже 45 минут от Бугринки еду.

