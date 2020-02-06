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«Люди уже злиться начинают»: новосибирцы застряли в медленной пробке на Большевистской

Общей уровень пробок в Новосибирске составил 8 баллов

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Новосибирцы попали в пробку на Большевистской около 18 часов

Новосибирцы попали в пробку на Большевистской около 18 часов

В вечерний час пик в четверг 6 февраля новосибирские автомобилисты застряли в сложной пробке, которая собралась на пути к Речному вокзалу.

Сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировал сложности на Большевистской от остановки «Карьер Борок» до метро. 

— Дорога до Бугринского моста свободная была. А после светофора как встали, так и стоим, — передаёт корреспондент НГС Александра Трофименко. — Движение очень плотное, едем по пять метров в минуту. Люди уже злиться начинают. Причем вообще непонятно, в чём причина. Уже 45 минут от Бугринки еду. 

Пробка на Большевистской упирается в развязку на площади Будагова

Пробка на Большевистской упирается в развязку на площади Будагова

Такая же ситуация на участках улиц Фабричной, Ленина, Ипподромской, Чаплыгина, Фрунзе, Державина, Кошурникова, Писарева и других. 

Движение затруднено также по Димитровскому мосту в сторону левого берега до улицы Станиславского. Также на левом берегу стоят улицы Станционная, Широкая, Блюхера, Ватутина, Мира, Связистов и другие. 

Пробки — постоянная проблема Новосибирска, особенно зимой. На прошлой неделе новосибирские автомобилисты тоже застряли в десятибалльных пробках. Тогда передвижение по городу на транспорте осложняли снег и многочисленные ДТП.

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КОММЕНТАРИИ (56)

пенсионерка
6 фев 2020 в 19:04

Пусть злятся, сами ведь выбрали автомобиль ( и постоянно твердят о комфорте), а не общественный транспорт. Например, в метро нет пробок, сегодня каталась, благо, что нам пенсионерам бесплатно.

Мария
6 фев 2020 в 19:11

Еду в автобусе и вижу эти злые лица. При этом, в автобусе ни у кого нет злых лиц, все в хорошем настроении. Даже улыбаются многие.

Фото пользователя
6 фев 2020 в 19:09

Водители должны злиться только на себя. В автомобиле едут 1-2 человека, в автобусе - много человек, таким образом автобусы занимают меньше места на дороге. Так что если бы водители отказались то машин, то не было бы пробок.