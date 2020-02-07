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Оттепель до +3 градусов: новосибирцев ждут тёплые выходные с метелью

В Новосибирск идёт циклон с районов Средиземноморья

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На выходных сибиряков ждут оттепель и метели&nbsp;

На выходных сибиряков ждут оттепель и метели 

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды на ближайшие выходные — ожидается ухудшение погодных условий из-за циклона, который придёт со стороны Средиземноморья. 

— В отдельных районах [области] мы будем ожидать метели, снежные заносы и гололедицу, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела метеопрогнозов Новосибирского гидрометцентра Марина Виноградова. — Температурный фон сегодня днём от -1 до -6, небольшой снег, возможно, метель. На 8 февраля снег, местами сильный. Температурный фон будет выше — от -1 до -6 в ночные часы, от -2 до -3 сохранится по области. Что касается осадков, то ждём более интенсивные осадки ближе к утру и в течение первой половины дня. 

9 февраля возможны снежные заносы, гололёдица, порывистый ветер. Днём от -4 до +1 и до -10 градусов температура будет понижаться по северо-западным районам НСО. Ночью теплее: -3.. +2 градуса, до -10 градусов местами. 

В Новосибирске, согласно данным на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра, сегодня днём будет до -1... -3 градусов.

В субботу, 8 февраля, ночью в Новосибирске ожидается -2... -4 градуса, днём от +1 до +3 градусов. В воскресенье и ночью и днём будет одинаковая температура от -1 до +1 градуса.

Актуальную температуру воздуха с собственной метеостанции НГС на крыше Ленина, 12 всегда можно посмотреть на портале НГС.ПОГОДА.

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КОММЕНТАРИИ (20)

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7 фев 2020 в 08:11

Чем больше тепла, тем лучше. В нашем климате лишний тёплый день - это плюс.

Мадест
7 фев 2020 в 08:16

А в пнд ждем "день жестянщика" и массовые дтп. Прелестно.

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7 фев 2020 в 08:01

Оттепель - это хорошо, вредители проснутся и погибнут потом при заморозках. Значит урожай будет хороший на даче.