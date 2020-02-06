«Плакал, раскаивался»: осудили подростка, который хотел покончить с собой и из жалости убил бабушку

— Он переживал, раскаивался, плакал, говорил, что сожалеет о случившемся. Так как он отказался от дачи показаний, были оглашены его показания, данные во время расследования. Обстоятельства подтвердил, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Наталья Утенкова.

Кировский районный суд Новосибирска назначил наказание 17-летнему подростку, который в июне 2019 года убил свою престарелую бабушку перед неудачной попыткой самоубийства.

Как сообщали ранее в прокуратуре Кировского района, убийство случилось на улице Чигорина недалеко от Бугринского моста.



— По версии следователя, 30 июня 2019 года несовершеннолетний поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством. Подросток подумал, что его опекун — 70-летняя бабушка — будет переживать из-за случившегося с ним и поэтому решил её убить, — рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.



По информации облпрокуратуры, подросток не меньше четырёх раз ударил бабушку «твёрдым тупым предметом» и не меньше 21 раза — ножом в жизненно важные органы. После этого подросток сбежал и попытался покончить жизнь самоубийством на Бугринском мосту, но его спасли.