6 февраля четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 63.17
eur 69.74
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 7/10
usd 63.17
eur 69.74

Все новости

Все новости
Криминал

«Плакал, раскаивался»: осудили подростка, который хотел покончить с собой и из жалости убил бабушку

Парень будет отбывать наказание в воспитательной колонии

865
13 Обсудить

Поделиться

Молодой человек раскаивается в преступлении

Молодой человек раскаивается в преступлении

Кировский районный суд Новосибирска назначил наказание 17-летнему подростку, который в июне 2019 года убил свою престарелую бабушку перед неудачной попыткой самоубийства. 

Парню дали 6 лет лишения свободы в воспитательной колонии ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

— Он переживал, раскаивался, плакал, говорил, что сожалеет о случившемся. Так как он отказался от дачи показаний, были оглашены его показания, данные во время расследования. Обстоятельства подтвердил, — рассказала корреспонденту НГС старший помощник прокурора Кировского района Наталья Утенкова.

Как сообщали ранее в прокуратуре Кировского района, убийство случилось на улице Чигорина недалеко от Бугринского моста.

— По версии следователя, 30 июня 2019 года несовершеннолетний поссорился со своей подругой и принял решение из-за неразделенной любви покончить жизнь самоубийством. Подросток подумал, что его опекун — 70-летняя бабушка — будет переживать из-за случившегося с ним и поэтому решил её убить, — рассказывали в прокуратуре Новосибирской области.

По информации облпрокуратуры, подросток не меньше четырёх раз ударил бабушку «твёрдым тупым предметом» и не меньше 21 раза — ножом в жизненно важные органы. После этого подросток сбежал и попытался покончить жизнь самоубийством на Бугринском мосту, но его спасли.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

прокуратурасудубийство
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ (13)

6 фев 2020 в 17:59

парень, жизнь тебе дала второй шанс. так бывает не часто и не всем и не всегда

не тупи больше. 6 лет не срок
постарайся провести их с пользой и не скатиться на дно

Фото пользователя
6 фев 2020 в 17:58

Преступления против пожилых должны считаться оттягчающим обстоятельством. Вообще, жаль, что у нас мораторий на высшую меру. Убийцы не исправляются.

предпенсионер
6 фев 2020 в 17:59

Тут явно принудительное лечение нужно. И не 6 лет.