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Премьер Мишустин выступил против драконовских штрафов для водителей

Глава правительства назвал их непосильными для россиян

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Михаил Мишустин раскритиковал введение жестких штрафов для автомобилистов

Михаил Мишустин раскритиковал введение жестких штрафов для автомобилистов

Премьер-министр России Михаил Мишустин назвал непосильными новые штрафы для автомобилистов, сообщает РИА «Новости». Об этом глава правительства сообщил 6 февраля на заседании кабмина.

— При разработке нового Кодекса об административных правонарушениях было предложено увеличить сумму штрафов для водителей за превышение скорости до пяти тысяч рублей. Для многих это просто непосильно. Мы с вами пока ещё не добились такого роста зарплат, чтобы настолько увеличивать штрафы, — цитирует премьера РБК. — Работа правительства — это решение проблем людей, а не формализм. Мне кажется, что именно мнение граждан в этом смысле — главный индикатор нашей деятельности.

В конце января Минюст представил новый вариант Административного кодекса, предусматривающий серьёзное повышение штрафов для автомобилистов. Например, за превышение разрешённой скорости на 20–40 км/ч ведомство предлагает наказывать на три тысячи вместо нынешних 500 рублей, а за неправильный проезд через железнодорожные пути — на пять тысяч вместо одной тысячи.

Кроме того, документ вводит штраф за опасное вождение и возможность конфискации автомобиля. Остальные предлагаемые изменения и комментарии экспертов мы публиковали в отдельном материале.

На днях первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков попросил Михаила Мишустина отсрочить рассмотрение проекта о новых штрафах. Депутат заявил, что они вызывают негативную реакцию как у специалистов, так и у граждан, и их принятие может плохо отразиться на репутации нового правительства.

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штрафзакон
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КОММЕНТАРИИ (62)

6 фев 2020 в 17:17

Не соглашусь с Мишустиным.
Непосильные штрафы - не нарушай и не будет штрафов.

6 фев 2020 в 17:17

Зря это он. За "синюю" езду должны быть просто драконовские штрафы, реальные сроки и конфискация автомобилей.

6 фев 2020 в 17:27

Зря он так. После того, что сегодня произошло на площади Калинина я был поднял все штрафы в 20 раз. Достали уже своими драндулетами, прости Господи.