На публичные слушания в Советском районе пришли полицейские

Сегодня, 6 февраля, на публичные слушания по генеральному плану строительства в Первомайском и Советском районах пришли сотрудники полиции — они наблюдали за выступающими в ДК «Академия».



Как сообщила корреспондент НГС Маша Вьюн, полицейские пришли к середине мероприятия — в это время шли эмоциональные обсуждения.

— Никто полицию не вызывал, — прокомментировали НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Это согласованное с органами местного самоуправления мероприятие и полиция несёт охрану общественного порядка в обычном режиме. Ситуаций, выходящих из-под контроля, нет. Всё в штатном режиме.