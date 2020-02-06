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Город

На публичные слушания в Советском районе пришли полицейские

Сотрудники наблюдали за активными горожанами — в ведомстве заявили, что это плановое мероприятие

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Сотрудники полиции наблюдают за активными горожанами

Сотрудники полиции наблюдают за активными горожанами

Сегодня, 6 февраля, на публичные слушания по генеральному плану строительства в Первомайском и Советском районах пришли сотрудники полиции — они наблюдали за выступающими в ДК «Академия». 

Как сообщила корреспондент НГС Маша Вьюн, полицейские пришли к середине мероприятия — в это время шли эмоциональные обсуждения.

— Никто полицию не вызывал, — прокомментировали НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Это согласованное с органами местного самоуправления мероприятие и полиция несёт охрану общественного порядка в обычном режиме. Ситуаций, выходящих из-под контроля, нет. Всё в штатном режиме. 

Некоторые жители присутствовали на мероприятии с плакатами&nbsp;

Некоторые жители присутствовали на мероприятии с плакатами 

Публичные слушания в Советском районе нередко заканчиваются скандалом. Один из самых известных прошёл в 2011 году, когда садоводы были возмущены тем, что на месте их дачных участков запланировано строительство гребного канала и малоэтажная застройка. Жители написали обращение к мэру Новосибирска с требованием отклонить принятый проект, который подписали председатели 5 местных садоводческих товариществ, в которых состоят 3375 человек. В итоге мэр отклонил проект развития района. 

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полицияпубличные слушания
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КОММЕНТАРИИ (16)

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6 фев 2020 в 17:00

Зелёнкина там была?

Фантазии Веснухина
6 фев 2020 в 17:53

Чинуши местные народ боятся?

6 фев 2020 в 17:51

При нынешней системе никогда ничего хорошего быть построено не может. Только проталкивание бизнес-интересов застройщиков, которые строят муравейники и ТЦ на советской инфраструктуре