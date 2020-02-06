На публичные слушания в Советском районе пришли полицейские

Сегодня, 6 февраля, на публичные слушания по генеральному плану строительства в Первомайском и Советском районах пришли сотрудники полиции — они наблюдали за выступающими в ДК «Академия».
Как сообщила корреспондент НГС Маша Вьюн, полицейские пришли к середине мероприятия — в это время шли эмоциональные обсуждения.
— Никто полицию не вызывал, — прокомментировали НГС в пресс-службе ГУ МВД по НСО. — Это согласованное с органами местного самоуправления мероприятие и полиция несёт охрану общественного порядка в обычном режиме. Ситуаций, выходящих из-под контроля, нет. Всё в штатном режиме.
Публичные слушания в Советском районе нередко заканчиваются скандалом. Один из самых известных прошёл в 2011 году, когда садоводы были возмущены тем, что на месте их дачных участков запланировано строительство гребного канала и малоэтажная застройка. Жители написали обращение к мэру Новосибирска с требованием отклонить принятый проект, который подписали председатели 5 местных садоводческих товариществ, в которых состоят 3375 человек. В итоге мэр отклонил проект развития района.