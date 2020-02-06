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Бизнесмен оскорбился информацией на НГС о возбуждении против него уголовного дела — мы даём опровержение

Суд постановил разместить опровержение, но дело против этого бизнесмена всё равно возбудили

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Предприниматель Андрей Храбров оскорбился информацией на НГС о возбуждении против него уголовного дела по факту избиения им председателя СНТ «Цитолог» Михаила Саламатова

Предприниматель Андрей Храбров оскорбился информацией на НГС о возбуждении против него уголовного дела по факту избиения им председателя СНТ «Цитолог» Михаила Саламатова

14 июля 2019 года на НГС вышла статья «Война дачников: садовода обвинили в краже федеральных земель на 12 миллионов рублей» о конфликте предпринимателя Андрея Храброва с председателем СНТ «Цитолог» Михаилом Саламатовым.

Изначально в публикации было ошибочно написано о возбуждении дела против Андрея Храброва по факту избиения им Михаила Саламатова. Фраза звучала так: «По избиению дело в полиции уже возбуждено, а сейчас юрист Саламатова готовит заявление о предполагаемом мошенничестве». Информация была исправлена в статье сразу после получения редакцией претензии от Храброва. Исправленная фраза звучала так: «Юрист Саламатова готовит заявление о предполагаемом мошенничестве». На период размещения статьи уголовное дело против Храброва действительно возбуждено ещё не было. Сведения «По избиению дело в полиции уже возбуждено» не соответствуют действительности.

Данное опровержение публикуется в соответствии с решением Железнодорожного районного суда от 23 декабря 2019 года. В остальных претензиях суд Железнодорожного района Храброву отказал.

Уголовное дело против Андрея Храброва по факту избиения им Михаила Саламатова возбуждено позднее — 27 декабря 2019 года в мировом суде Новосибирского района.

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СНТмошенничествосуд
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КОММЕНТАРИИ (9)

!!!
6 фев 2020 в 23:36

Очередная новость о "компетентности" нгс.
Вы конечно никакого отношения к журналистике не имеете, но тем не менее.

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6 фев 2020 в 23:53

На меня тоже оскорбляются многие комментаторы... Потому что я пишу всегда правду... А у них от этого одно место подгорает не слабо... Иногда встречаю некоторых и накидываю им лещеков с двух рук за плохое поведение в комментариях...

7 фев 2020 в 00:04

Зима в новосибирских СНТ самое время для судов. Надо успевать, а то скоро сезон посадок.