Бизнесмен оскорбился информацией на НГС о возбуждении против него уголовного дела — мы даём опровержение

Предприниматель Андрей Храбров оскорбился информацией на НГС о возбуждении против него уголовного дела по факту избиения им председателя СНТ «Цитолог» Михаила Саламатова

14 июля 2019 года на НГС вышла статья «Война дачников: садовода обвинили в краже федеральных земель на 12 миллионов рублей» о конфликте предпринимателя Андрея Храброва с председателем СНТ «Цитолог» Михаилом Саламатовым.



Изначально в публикации было ошибочно написано о возбуждении дела против Андрея Храброва по факту избиения им Михаила Саламатова. Фраза звучала так: «По избиению дело в полиции уже возбуждено, а сейчас юрист Саламатова готовит заявление о предполагаемом мошенничестве». Информация была исправлена в статье сразу после получения редакцией претензии от Храброва. Исправленная фраза звучала так: «Юрист Саламатова готовит заявление о предполагаемом мошенничестве». На период размещения статьи уголовное дело против Храброва действительно возбуждено ещё не было. Сведения «По избиению дело в полиции уже возбуждено» не соответствуют действительности.

