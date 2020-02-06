Жалобы поставят на поток: водители смогут оспорить нарушение с камер в два клика

Пожаловаться на незаконный штраф можно будет через сайт госуслуг Фото: Дарья Селенская

Обжалование штрафов ГИБДД через интернет может заработать в апреле–мае текущего года. Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять нужные поправки в первом чтении, которое должно состояться уже в феврале.

Проект предусматривает, что на портале госуслуг появится функция электронного обжалования штрафов за нарушения, зафиксированные дорожными камерами. Поначалу апелляцию можно будет подавать только в ГИБДД и суды первой инстанции, но к концу года заработает обжалование решений высших судов и штрафов, действующих в отдельных регионах. Приходить ответы на запросы также будут онлайн в течение трех дней.



Как рассказали газете «Коммерсант» в пресс-службе Минкомсвязи, с января сервис проходит тестирование и уже готов к запуску. При этом первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков говорит о проблемах с программно-технической частью и о том, что старт проекта придется сдвигать на 2021 год.

Обжаловали ли вы незаконные штрафы?

Похожий сервис уже работает в Москве, но пока в урезанном варианте. Через сайт mos.ru водители могут обжаловать штрафы за неправильную парковку, которыми здесь занимаются местные власти. При этом на штрафы от ГИБДД (например, за превышение скорости) пожаловаться через интернет нельзя: их нужно оспаривать в подразделении Госавтоинспекции либо по почте.

В будущем электронное обжалование штрафов может распространиться на все виды административных правонарушений, а не только на те, которые зафиксированы камерами. Это предусматривает новая редакция КоАП, недавно представленная Минюстом. Этим же документом планируется существенно увеличить размер штрафов. Например, санкция за превышение скорости на 20–40 км/ч может вырасти с 500 до 3000 рублей.