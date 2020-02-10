Съела йогурт и начался отёк Квинке: сибирячка перенесла приступ аллергии в поезде, где не было лекарств

Аптечка в поездах состоит только из медицинских изделий — в ней нет лекарств Фото: Густаво Зырянов, Юлия Казанцева

У жительницы Новосибирска Юлии Казанцевой во время поездки в поезде Тюмень — Новосибирск произошла острая аллергическая реакция — в вагоне не оказалось необходимых лекарств, поэтому скорую вызвали на ближайшую станцию. К счастью, врачам удалось остановить внезапно начавшийся отёк. Корреспондент НГС разбиралась, что из медикаментов должно находиться в поезде и как получилось, что среди них нет лекарств от подобных острых, опасных для жизни состояний. «За эти 40 минут я похоронила себя в день рождения сына»

Юлия Казанцева 31 января возвращалась на поезде из командировки, в вагоне она решила съесть йогурт — после него женщине резко стало плохо. — Обычный йогурт был. Видимо реакция на какой-то консервант. Так особо не ем йогурты, а тут захотелось. Через некоторое время я поняла, что у меня началась аллергическая реакция и начался отёк Квинке. У меня давно не было никаких аллергических реакций. Начал опухать язык. Ничего глотать не могла. Лекарств с собой никаких не было, и я решила обратиться к проводнице. Оказалось, что в поездах дальнего следования нет аптечек с лекарствами. Супрастин нашёлся у соседей по купе, нашёлся и врач, который меня осмотрел, но экстренно без лекарств помощь никто не мог оказать, — рассказала корреспонденту НГС Юлия Казанцева. Скорую помощь вызвали на ближайшую станцию — но до неё нужно было ещё доехать. — До неё мы ещё ехали 40 минут. За эти 40 минут я похоронила себя в день рождения сына. Врачи поставили уколы и поехала дальше. Радует то, что реакция была несильной и я не умерла в поезде. Не пытка ли быть пассажиром в закрытом пространстве и не получать медицинскую помощь в течение нескольких часов? — добавила Казанцева.

Какие медикаменты должны быть в поезде? В «Федеральной пассажирской компании» РЖД корреспонденту НГС объяснили, что поездная бригада поступила правильно — вызвала скорую помощь на ближайшую станцию. — Необходимо подчеркнуть, что если кому-то из пассажиров стало плохо, поезд может остановиться на любой ближайшей станции, даже если она не запланирована в графике его курсирования, чтобы врачи смогли как можно скорее оказать необходимую помощь пассажиру. Если угроза жизни отсутствует, то вызванные врачи организуют эстафетное медицинское сопровождение до пункта назначения или же направляют пассажира в ближайшую больницу, где ему способны помочь, — рассказали корреспонденту НГС в «Федеральной пассажирской компании». Также в компании добавили, что сотрудники поездов проходят обучение по оказанию первой помощи, но в их распоряжении лишь медицинские изделия, а не лекарства. — Для её оказания они могут использовать содержимое медицинских укладок, которыми оснащаются все вагоны пассажирских поездов дальнего следования формирования АО «ФПК». Комплектация аптечек изделиями медицинского назначения производится в соответствии с требованиями приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 498н от 5 мая 2012 г. и контролируется перед каждым отправлением в рейс. В их состав входят исключительно медицинские изделия — жгут, бинты, шины, лейкопластырь, кровоостанавливающее средство, охлаждающие пакеты, мешок для проведения искусственного дыхания и тому подобное. Стандартным набором оснащается каждый вагон и расширенным — штабной, — объяснили в компании.