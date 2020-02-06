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С бизнес-центра на Красном проспекте рухнула снежная глыба — она продавила крышу автомобиля

Машина стояла возле запрещающей табличи

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Машина была припаркована возле запрещающей таблички

Машина была припаркована возле запрещающей таблички

Сегодня, 6 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска с крыши бизнес-центра «Зелёные купола» упала глыба снега — она повредила стоящий рядом со зданием автомобиль.

По информации подписчиков сообщества «АСТ-54», снег упал с крыши дома № 79 на Красном проспекте. 

В отделе аренды бизнес-центра «Золотые купола» корреспонденту НГС пояснили, что автомобилисты были предупреждены — на здании висит соответствующая табличка. Очистить крышу от снега планируется в ближайшее время.

— Мы вот только позавчера убирали с другого здания, — подчеркнул представитель бизнес-центра. — У нас же людей не сильно много. По очереди убираем с крыш. 

На фото в группе «АСТ-54» действительно заметно, что автомобиль Nissan Tiilda был припаркован возле запрещающей таблички «Осторожно! Возможен сход снега. Машины не ставить». У седана смяло крышу, также у него треснуло лобовое стекло. 

Падение снега с балконов и крыш на автомобили в Новосибирске не редкость. Так, несколько лет назад НГС рассказывал о происшествии на улице Геодезической, где снежная глыба с крыши пятиэтажки рухнула на ехавший по двору «Лексус».

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снег с крыши упал на машины
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КОММЕНТАРИИ (18)

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6 фев 2020 в 15:07

Хорошо, что никто не пострадал. Машина - это ерунда, тем более, что стояла в неположенном месте. Тов. автомобилисты, учитесь понимать знаки и таблички, и не нарушайте ПДД,

Фото пользователя
6 фев 2020 в 15:16

Водитель сам виноват, что припарковал своё ведро в этом месте.

cerb
6 фев 2020 в 15:07

ппц..
фольга