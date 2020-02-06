С бизнес-центра на Красном проспекте рухнула снежная глыба — она продавила крышу автомобиля

Сегодня, 6 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска с крыши бизнес-центра «Зелёные купола» упала глыба снега — она повредила стоящий рядом со зданием автомобиль.
По информации подписчиков сообщества «АСТ-54», снег упал с крыши дома
В отделе аренды бизнес-центра «Золотые купола» корреспонденту НГС пояснили, что автомобилисты были предупреждены — на здании висит соответствующая табличка. Очистить крышу от снега планируется в ближайшее время.
— Мы вот только позавчера убирали с другого здания, — подчеркнул представитель бизнес-центра. — У нас же людей не сильно много. По очереди убираем с крыш.
На фото в группе «АСТ-54» действительно заметно, что автомобиль Nissan Tiilda был припаркован возле запрещающей таблички «Осторожно! Возможен сход снега. Машины не ставить». У седана смяло крышу, также у него треснуло лобовое стекло.
Падение снега с балконов и крыш на автомобили в Новосибирске не редкость. Так, несколько лет назад НГС рассказывал о происшествии на улице Геодезической, где снежная глыба с крыши пятиэтажки рухнула на ехавший по двору «Лексус».