С бизнес-центра на Красном проспекте рухнула снежная глыба — она продавила крышу автомобиля

Сегодня, 6 февраля, в Заельцовском районе Новосибирска с крыши бизнес-центра «Зелёные купола» упала глыба снега — она повредила стоящий рядом со зданием автомобиль.



По информации подписчиков сообщества «АСТ-54», снег упал с крыши дома № 79 на Красном проспекте.

В отделе аренды бизнес-центра «Золотые купола» корреспонденту НГС пояснили, что автомобилисты были предупреждены — на здании висит соответствующая табличка. Очистить крышу от снега планируется в ближайшее время.

— Мы вот только позавчера убирали с другого здания, — подчеркнул представитель бизнес-центра. — У нас же людей не сильно много. По очереди убираем с крыш.