Замахнулся на полицейского и ломился через решётку: в МВД сняли ролик с пьяным дебоширом из Толмачёво

Мужчина агрессивно вёл себя и в отделе полиции и даже замахнулся на сотрудника

— Транспортные полицейские установили, что ожидающий вылета мужчина с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес работников аэропорта и других граждан. На замечания и просьбы вести себя спокойно гражданин отвечал оскорблениями и нецензурными выражениями, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Инцидент произошёл вечером 4 февраля, но в адекватное состояние мужчина пришёл только вчера.

В Новосибирске в Толмачёво пьяный житель Астрахани устроил дебош в стерильной зоне аэропорта — его задержали и возбудили уголовное дело.

Видео: Управление на транспорте МВД России по СФО

Пассажира задержали, но даже в отделе он продолжил материться, оскорблять полицейских и проявлять агрессию.

— За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», задержанный подвергнут административному штрафу в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти», — добавили в ведомстве.



В середине декабря экипажу самолета S7, прибывшего из Минеральных вод в Новосибирск, понадобилась помощь сотрудников полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.