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Замахнулся на полицейского и ломился через решётку: в МВД сняли ролик с пьяным дебоширом из Толмачёво

Пассажир возвращался домой с вахты

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Мужчина агрессивно вёл себя и в отделе полиции и даже замахнулся на сотрудника

Мужчина агрессивно вёл себя и в отделе полиции и даже замахнулся на сотрудника

В Новосибирске в Толмачёво пьяный житель Астрахани устроил дебош в стерильной зоне аэропорта — его задержали и возбудили уголовное дело. 

Инцидент произошёл вечером 4 февраля, но в адекватное состояние мужчина пришёл только вчера.

— Транспортные полицейские установили, что ожидающий вылета мужчина с видимыми признаками опьянения выражался нецензурной бранью в адрес работников аэропорта и других граждан. На замечания и просьбы вести себя спокойно гражданин отвечал оскорблениями и нецензурными выражениями, — рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД России по СФО.

Пассажира задержали, но даже в отделе он продолжил материться, оскорблять полицейских и проявлять агрессию.

— За правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», задержанный подвергнут административному штрафу в размере 1 тысячи рублей. Кроме того, Западно-Сибирским следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по статье 319 Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление представителя власти», — добавили в ведомстве.

В середине декабря экипажу самолета S7, прибывшего из Минеральных вод в Новосибирск, понадобилась помощь сотрудников полиции из-за неадекватного поведения одного из пассажиров.

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Авиадебоширпьяный дебошир
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КОММЕНТАРИИ (17)

Фото пользователя
6 фев 2020 в 14:42

В Новосибирске в аэропорту Толмачёво пьяный житель Астрахани устроил дебош в стерильной зоне автовокзала
Автовокзал опять перенесли, теперь в Толмачево ?

Фото пользователя
6 фев 2020 в 14:41

Эк его накрыло - нашёл в Толмачёво стерильную зону автовокзала. Хоть не кричал о том, что он - журналист с большой буквой Ж...

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6 фев 2020 в 14:41

А если стаканчик пластиковый кинет? Закрыть немедленно! Он угрожает представителям власти! Сегодня на полицейского замахнулся, завтра на Гаранта замахнется.