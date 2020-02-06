На очередной этап строительства перинатального центра потратят полмиллиарда рублей

Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2021 год

— По данному контракту предусмотрены следующие виды работ: общестроительные работы, устройство и автоматизация системы вентиляции, устройство внутренней системы медицинского газоснабжения, устройство блочных трансформаторных подстанций и дизельной электростанции. Согласно контракту, срок окончания этих работ — 28 декабря 2020 года, — рассказала корреспонденту НГС начальник отдела объектов здравоохранения ГКУ НСО «УКС» Светлана Пинегина.

Информация о торгах появилась на сайте госзакупок во вторник, 4 февраля.

Минстрой Новосибирской области объявил аукцион на очередной этап строительства перинатального центра, который построят на базе областной больницы.

Объявленный в декабре прошлого года аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на сумму 495 миллионов рублей состоялся — контракт заключён с АО «Бердский строительный трест» 28 января. Как рассказали в Управлении капитального строительства, сейчас на объекте ведутся работы по внутренней отделке помещений.

— Проводится монтаж внутренних инженерных систем, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, систем общеобменной вентиляции, устройство вентилируемого фасада, — добавила Светлана Пинегина.

По предварительным данным, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на первый или второй квартал 2021 года.

В феврале 2019 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев распределил деньги на здравоохранение по регионам — Новосибирской области досталось более 2,3 миллиарда рублей на перинатальный центр областной больницы.