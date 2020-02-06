Зря наехали: следователи закрыли уголовное дело в отношении Сергея Штельмаха

В октябре прошлого года в полиции официально сообщили , что Сергей Штельмах отправлен в отставку. Позже стало известно, что экс-главу ГИБДД проверяют следователи , а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин . Штельмаха обвиняли в том, что что за его подписью выдавались так называемые «вездеходы» — спецпропуска, ограждающие от проверок госавтоинспекции.

Уголовное дело на бывшего главу ГИБДД по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» было возбуждено в марте прошлого года.

— Органами следствия проведено тщательное и объективное расследование уголовного дела, в ходе которого был подтвержден факт выдачи удостоверений и пропусков, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО. — Предписания в выданных удостоверениях на шесть человек противоречат действующему законодательству при условии совершения указанными лицами административных или уголовных преступлений. В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от какой-либо ответственности.

После увольнения гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области. Сначала Сергей Штельмах в своём иске требовал, чтобы его восстановили в должности и выплатили денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже он передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершение порочащего проступка» он хотел поменять на «по выслуге лет, дающей право на пенсию».