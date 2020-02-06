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Зря наехали: следователи закрыли уголовное дело в отношении Сергея Штельмаха

Региональный СК не увидел в действиях экс-главы новосибирской ГИБДД состава преступления

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Уголовное дело в отношении Сергея Штельмаха было возбуждено в марте прошлого года

Уголовное дело в отношении Сергея Штельмаха было возбуждено в марте прошлого года

Региональный Следственный комитет подтвердил информацию о прекращении уголовного дела в отношении бывшего начальника новосибирской ГИБДД Сергея Штельмаха.

В октябре прошлого года в полиции официально сообщили, что Сергей Штельмах отправлен в отставку. Позже стало известно, что экс-главу ГИБДД проверяют следователи, а с его делом оказался связан депутат Заксобрания Новосибирской области Николай Мочалин. Штельмаха обвиняли в том, что что за его подписью выдавались так называемые «вездеходы» — спецпропуска, ограждающие от проверок госавтоинспекции.

Уголовное дело на бывшего главу ГИБДД по ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» было возбуждено в марте прошлого года

— Органами следствия проведено тщательное и объективное расследование уголовного дела, в ходе которого был подтвержден факт выдачи удостоверений и пропусков, не предусмотренных нормативно-правовыми актами, — пояснили в пресс-службе СК России по НСО. — Предписания в выданных удостоверениях на шесть человек противоречат действующему законодательству при условии совершения указанными лицами административных или уголовных преступлений. В ходе расследования не было установлено фактов уклонения лиц, при помощи указанных удостоверений, от какой-либо ответственности.

После увольнения гаишник подал в суд на бывших работодателей — МВД России и ГУ МВД России по Новосибирской области. Сначала Сергей Штельмах в своём иске требовал, чтобы его восстановили в должности и выплатили денежное довольствие и компенсацию морального вреда. Позже он передумал восстанавливаться на работе, а просто попросил изменить формулировку в приказе об увольнении. Первоначальную формулировку «за совершение порочащего проступка» он хотел поменять на «по выслуге лет, дающей право на пенсию».

В конце декабря Центральный районный суд Новосибирска отказал Сергею Штельмаху в удовлетворении его исковых требований.

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Сергей Штельмахуголовное делоследственный комитет
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КОММЕНТАРИИ (34)

мимопроходил
6 фев 2020 в 15:45

"был подтвержден факт выдачи удостоверений и пропусков, не предусмотренных нормативно-правовыми актами"
"Предписания в выданных удостоверениях на шесть человек противоречат действующему законодательству при условии совершения указанными лицами административных или уголовных преступлений"
"Региональный СК не увидел в действиях экс-главы новосибирской ГИБДД состава преступления"

Ничего не понятно, но очень интересно.

Гость
6 фев 2020 в 15:45

Всё правильно. Уважаемые и богатые люди не должны страдать. Страдают пусть нищие и малообеспеченные.

Фото пользователя
6 фев 2020 в 15:43

Когда бесплатный интернет будет? Обещали же. Жду, надоело платить за интернет, пенсия у меня хоть и большая (12500) , но все-равно не хватает.