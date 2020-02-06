Виновник найден: прокуратура назначила штраф за возвращение самолёта Новосибирск — Москва в Толмачёво

Транспортная прокуратура нашла виновного в том, что 27 ноября прошлого года рейс Новосибирск — Москва после вылета вернулся в Толмачёво из-за технической неисправности и был вынужден кружить в воздухе над НСО, вырабатывая топливо.
В авиакомпании S7 Airlines сообщали, что в кабине самолёта А-320 сработала сигнализация системы регулирования давления. Новосибирская транспортная прокуратура выяснила, из-за чего произошёл этот инцидент.
— Установлено, что причиной указанного авиаинцидента явилось ненадлежащее техническое обслуживание самолета инженером ООО «Сибирь Техник», осуществлявшим ремонт двери люка багажного отделения, — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Инженер, который допустил недосмотр, должен выплатить штраф в 3000 рублей за нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов. Руководство «Сибирь Техник» получило от прокуратуры предписание, согласно которому компания должна устранить все нарушения.
Согласно данным сайта «Контур.Фокус», учредителями компании «Сибирь Техник» являются АО «Авиакомпания "Сибирь"» и ЗАО «Группа Компаний S7».
НГС направил запрос в авиакомпанию S7 Airlanes, чтобы узнать, накажут ли в компании инженера «Сибирь Техник», который допустил нарушение.
НГС рассказывал о самолёте во Вьетнам, который вернулся обратно, потому что на нём сработал датчик возможной неисправности топливной системы.