Виновник найден: прокуратура назначила штраф за возвращение самолёта Новосибирск — Москва в Толмачёво

Транспортная прокуратура нашла виновного в том, что 27 ноября прошлого года рейс Новосибирск — Москва после вылета вернулся в Толмачёво из-за технической неисправности и был вынужден кружить в воздухе над НСО, вырабатывая топливо.

В авиакомпании S7 Airlines сообщали, что в кабине самолёта А-320 сработала сигнализация системы регулирования давления. Новосибирская транспортная прокуратура выяснила, из-за чего произошёл этот инцидент.



— Установлено, что причиной указанного авиаинцидента явилось ненадлежащее техническое обслуживание самолета инженером ООО «Сибирь Техник», осуществлявшим ремонт двери люка багажного отделения, — сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

