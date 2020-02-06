«Два дня не могу попасть на флюорографию»: в новосибирской поликлинике выстроилась очередь на обследование

По словам посетителя поликлиники, в очереди стояли около 30 человек

— Второй день приезжаю такие очереди. Два дня не могу попасть на флюорографию. Стоит около 30–40 человек. В плановом порядке пытаюсь сделать профилактическую [флюорографию]. Приходится несколько дней вот так вот отстаивать в очереди, отпрашиваться с работы, чтобы сделать флюорографию, а в других поликлиниках не делают. Я поехал в другую поликлинику — мне сказали — только по месту прописки, — рассказал корреспонденту НГС посетитель поликлиники Михаил.

В Новосибирске в поликлинике на улице Вавилова, 12 выстроилась большая очередь на флюорографию — пациенты рассказали, что такая ситуация длится второй день.

В поликлинике объяснили ситуацию с очередью — временно кабинет сейчас работает только в утреннюю смену с 8:00 до 12:00.

— Сейчас с ситуацией работаем активно. Произошла ситуация в связи с тем, что рентген-лаборант в настоящий момент находится на больничном, поэтому по адресу Вавилова, 12 кабинет флюорографии работает только в утреннюю смену. Никому не отказано [в обследовании]. Все пациенты принимаются в порядке живой очереди. У нас есть филиал на Рельсовой, 4 — кабинет флюорографии, который работает в две смены, поэтому кому неудобно — они могут пройти обследование по другому адресу, — рассказала корреспонденту НГС заведующая диагностическим отделением Городской клинической поликлиники № 27 .

Как только медработник выздоровеет, кабинет снова начнёт работать в две смены.

В государственных больницах и поликлиниках Новосибирской области не хватает около 2000 медиков, в том числе 400 врачей и 1500 средних медицинских специалистов — такие данные озвучил региональный минздрав в прошлом году.

