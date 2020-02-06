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Здоровье

«Два дня не могу попасть на флюорографию»: в новосибирской поликлинике выстроилась очередь на обследование

В поликлинике объяснили, что кабинет не работает во вторую смену из-за болезни медработника

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По словам посетителя поликлиники, в очереди стояли около 30 человек

По словам посетителя поликлиники, в очереди стояли около 30 человек

В Новосибирске в поликлинике на улице Вавилова, 12 выстроилась большая очередь на флюорографию — пациенты рассказали, что такая ситуация длится второй день.

— Второй день приезжаю такие очереди. Два дня не могу попасть на флюорографию. Стоит около 30–40 человек. В плановом порядке пытаюсь сделать профилактическую [флюорографию]. Приходится несколько дней вот так вот отстаивать в очереди, отпрашиваться с работы, чтобы сделать флюорографию, а в других поликлиниках не делают. Я поехал в другую поликлинику — мне сказали — только по месту прописки, — рассказал корреспонденту НГС посетитель поликлиники Михаил.

В поликлинике объяснили ситуацию с очередью — временно кабинет сейчас работает только в утреннюю смену с 8:00 до 12:00.

— Сейчас с ситуацией работаем активно. Произошла ситуация в связи с тем, что рентген-лаборант в настоящий момент находится на больничном, поэтому по адресу Вавилова, 12 кабинет флюорографии работает только в утреннюю смену. Никому не отказано [в обследовании]. Все пациенты принимаются в порядке живой очереди. У нас есть филиал на Рельсовой, 4 — кабинет флюорографии, который работает в две смены, поэтому кому неудобно — они могут пройти обследование по другому адресу, — рассказала корреспонденту НГС заведующая диагностическим отделением Городской клинической поликлиники № 27.

Как только медработник выздоровеет, кабинет снова начнёт работать в две смены.

В государственных больницах и поликлиниках Новосибирской области не хватает около 2000 медиков, в том числе 400 врачей и 1500 средних медицинских специалистов — такие данные озвучил региональный минздрав в прошлом году.

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поликлиникафлюорографияочередь в поликлинике
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КОММЕНТАРИИ (85)

«Советская Сибирь»
6 фев 2020 в 13:08

ну что, либеральное общество, какого вам капиталистический мир и ценности ??????????

6 фев 2020 в 12:52

столько времени тратить в очередях когда за не большую плату, это можно сделать и без нервов и без очередей .....

Иван
6 фев 2020 в 13:10

Работники могут болеть, все мы люди. Так что либо терпите дальше, либо делайте платно, либо меняйте медицину и делайте ее платной. Правда наркоманы и алкаши сразу будут против, ведь теперь не получится беспробудно пить а потом лежать в больнице несколько раз в год