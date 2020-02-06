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«Тойота» влетела в пешеходов на площади Калинина: что известно об аварии, рассказываем в режиме онлайн

По предварительным данным, в ДТП пострадали две женщины

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Седан влетел в островок безопасности

Седан влетел в островок безопасности

В Новосибирске 6 февраля около 10 часов утра водитель «Тойоты» на площади Калинина вылетел с кольца на пешеходный переход, где врезался в пешеходов.

Рассказываем, что известно об аварии, в режиме онлайн.

Если вам известны подробности ДТП, вы знаете его участников/пострадавших или у вас есть видео аварии, напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

Александра Бруня

Появились новые фото с места ДТП. Сейчас на месте работают только сотрудники ДПС.

Машина до сих пор находится на островке безопасности&nbsp;

Машина до сих пор находится на островке безопасности 

Александра Бруня

— На площади Калинина авто сбило женщину на переходе, двигаясь на красный свет, — утверждает очевидец.

Он добавляет, что, по его наблюдениям, водитель даже не тормозил.

Александра Бруня

Очевидец аварии рассказал, что женщина, которая оказалась справа от машины, после удара осталась в сознании.

Александра Бруня

Момент аварии попал на видеорегистратор подписчика группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».

Александра Бруня

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что двое пострадавших — женщины.

— Одна доставлена в медицинское учреждение. Вторая осматривается врачами, — добавили в ведомстве.

Александра Бруня

ДТП на площади Калинина произошло в 9:40.

— При неустановленных обстоятельствах водитель «Тойота Корона Премио» совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, пострадали двое человек, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

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ДТПДТП с пострадавшими
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КОММЕНТАРИИ (49)

6 фев 2020 в 11:39

Вот вам и островок безопасности. Надо бетонную плиту ставить сразу.

789456
6 фев 2020 в 11:38

А теперь спросите его, успел ли он туда куда так спешил? Так просто для интересу, што бы понять как вышло бы если он ехал в два-три раза медленней.

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6 фев 2020 в 11:41

иногда поражает равнодушие людей...те же пешеходы...столько народа было на переходе, а остановились, всего 4 человека, многие даже не повернули головы!!...всем плевать друг на друга...где же вы, человеки??