«Тойота» влетела в пешеходов на площади Калинина: что известно об аварии, рассказываем в режиме онлайн

Появились новые фото с места ДТП. Сейчас на месте работают только сотрудники ДПС.
— На площади Калинина авто сбило женщину на переходе, двигаясь на красный свет, — утверждает очевидец.
Он добавляет, что, по его наблюдениям, водитель даже не тормозил.
Очевидец аварии рассказал, что женщина, которая оказалась справа от машины, после удара осталась в сознании.
Момент аварии попал на видеорегистратор подписчика группы Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54».
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что двое пострадавших — женщины.
— Одна доставлена в медицинское учреждение. Вторая осматривается врачами, — добавили в ведомстве.
ДТП на площади Калинина произошло в 9:40.
— При неустановленных обстоятельствах водитель «Тойота Корона Премио» совершил наезд на пешеходов. По предварительным данным, пострадали двое человек, — рассказала корреспонденту НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.