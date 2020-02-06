На видео попал момент, как «Тойота» протаранила толпу пешеходов

В Новосибирске на видеорегистратор попало ДТП с пешеходами — «Тойота» вылетела с кольца на островок безопасности.
По информации новосибирской ГИБДД, в аварии пострадали два пешехода. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.
В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что пострадали две женщины — одна из них уже находится в больнице.
— Да, я видел аварию. Машина ехала по кольцу, не останавливаясь. Он сбил столб и 2–3 людей. Люди вроде бы не пострадали, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
Видео опубликовали в паблике «Новосибирская служба «АСТ-54».
Рассказываем подробности аварии в режиме онлайн.
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