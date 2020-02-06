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Происшествия

На видео попал момент, как «Тойота» протаранила толпу пешеходов

Предварительно пострадали две женщины-пешехода

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В аварии пострадали два пешехода

В аварии пострадали два пешехода

В Новосибирске на видеорегистратор попало ДТП с пешеходами — «Тойота» вылетела с кольца на островок безопасности. 

По информации новосибирской ГИБДД, в аварии пострадали два пешехода. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что пострадали две женщины — одна из них уже находится в больнице.

— Да, я видел аварию. Машина ехала по кольцу, не останавливаясь. Он сбил столб и 2–3 людей. Люди вроде бы не пострадали, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

Видео опубликовали в паблике «Новосибирская служба «АСТ-54».

Рассказываем подробности аварии в режиме онлайн.

Если вы знаете подробности ДТП, знаете его участников, пострадавших или у вас есть видео аварии, напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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ДТПДТП с пострадавшими
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КОММЕНТАРИИ (36)

Пашка
6 фев 2020 в 11:28

Смотреть надо по сторонам когда дорогу переходишь. А не как баран строго попрямой в точку. Могли и тормоза отказать..... этож механизм.

789456
6 фев 2020 в 11:23

Скорость то не хилая, куда так на кольце то переть!

Пашка
6 фев 2020 в 11:23

Нашли контент на сегодня....
3. Кто за рулем
4. Состав его семьи
5. Что он думает по этому поводу
6. Почем аналогичные машины на авто ру
7. Что комментаторы думаю от нем
8. Что комментаторы думают о комментаторах которые думают о нем.
9. Репортаж из гибдд
10. Онлайн трансляция.