На видео попал момент, как «Тойота» протаранила толпу пешеходов

В аварии пострадали два пешехода Фото: читатель НГС Александр

В Новосибирске на видеорегистратор попало ДТП с пешеходами — «Тойота» вылетела с кольца на островок безопасности. По информации новосибирской ГИБДД, в аварии пострадали два пешехода. Сейчас устанавливаются обстоятельства ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области добавили, что пострадали две женщины — одна из них уже находится в больнице.

Видео: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

— Да, я видел аварию. Машина ехала по кольцу, не останавливаясь. Он сбил столб и 2–3 людей. Люди вроде бы не пострадали, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

