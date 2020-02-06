Седан влетел в пешеходов на площади Калинина рядом с островком безопасности

В Новосибирске 6 февраля около 10 часов утра водитель седана на площади Калинина вылетел с кольца на пешеходный переход, где сбил как минимум одного человека.

На фотографиях с места происшествия видно, что под машиной оказалась женщина, и чтобы её достать, потребовалась помощь спасателей.

— На площади Калинина авто сбил женщину на переходе, двигаясь на красный свет. Скорая ещё не приехала, женщина жива, приехали пока что аварийные комиссары, — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр.