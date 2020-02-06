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Происшествия

Седан влетел в пешеходов на площади Калинина рядом с островком безопасности

По словам очевидцев, в аварии пострадали несколько пешеходов

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Очевидцы сообщают, что под машиной оказалась женщина

Очевидцы сообщают, что под машиной оказалась женщина

В Новосибирске 6 февраля около 10 часов утра водитель седана на площади Калинина вылетел с кольца на пешеходный переход, где сбил как минимум одного человека.

На фотографиях с места происшествия видно, что под машиной оказалась женщина, и чтобы её достать, потребовалась помощь спасателей.

— На площади Калинина авто сбил женщину на переходе, двигаясь на красный свет. Скорая ещё не приехала, женщина жива, приехали пока что аварийные комиссары, — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр.

Другой очевидец аварии из группы «ЧП Новосибирск» утверждает, что в ДТП пострадало несколько человек.

— Да, я видел аварию. Машина ехала по кольцу, не останавливаясь. Он сбил столб и 2–3 людей. Люди вроде бы не пострадали. Сбили женщину и мужчину. Они самостоятельно встали и отошли от аварии. К аварии подъехала скорая помощь и полиция, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.

Момент столкновения попал на видео — публикуем эти кадры.

В новосибирской ГИБДД уточняют информацию о ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что по предварительной информации в аварии пострадали две женщины.

Если вы знаете подробности ДТП, знаете его участников, пострадавших или располагаете видео аварии, напишите нам в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру 8 923 157–00–00, через почту news@ngs.ru или через кнопку «Сообщи свою новость» на нашем сайте.

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ДТПДТП с пострадавшими
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КОММЕНТАРИИ (73)

Царь просто Царь
6 фев 2020 в 10:35

Недавно совсем видел видео , США , аналогичная авария, женщина попала под кроссовер мерседес , так же под машиной лежала . Так буквально за пару минут собралась толпа мужиков , прохожих , свидетелей происшествия , которые САМИ РУКАМИ подняли мерседес и освободили женщину из под машины , пока ехала скорая помощь ....вот вам и обычный гражданский менталитет в сравнении . Тут сдохнешь на видеокамеры смартфонов , все будут снимать и ни один не тронется с места что бы помочь .

Гость
6 фев 2020 в 10:33

Автомобиль средство повышенной опасности, а у нас выдают права всем подряд. По хорошему половина водителей не прошли бы психиатра, если бы проверка была настоящая, а не чисто формальная.

6 фев 2020 в 10:32

То, что люди сами отошли от места аварии, не говорит о том, что они не пострадали. Это был шок. И сострясение или другие травмы они потом ощутят. Полуновость. Женщина жива?