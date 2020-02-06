Седан влетел в пешеходов на площади Калинина рядом с островком безопасности

В Новосибирске 6 февраля около 10 часов утра водитель седана на площади Калинина вылетел с кольца на пешеходный переход, где сбил как минимум одного человека.
На фотографиях с места происшествия видно, что под машиной оказалась женщина, и чтобы её достать, потребовалась помощь спасателей.
— На площади Калинина авто сбил женщину на переходе, двигаясь на красный свет. Скорая ещё не приехала, женщина жива, приехали пока что аварийные комиссары, — рассказал корреспонденту НГС читатель Александр.
Другой очевидец аварии из группы «ЧП Новосибирск» утверждает, что в ДТП пострадало несколько человек.
— Да, я видел аварию. Машина ехала по кольцу, не останавливаясь. Он сбил столб и 2–3 людей. Люди вроде бы не пострадали. Сбили женщину и мужчину. Они самостоятельно встали и отошли от аварии. К аварии подъехала скорая помощь и полиция, — рассказал корреспонденту НГС очевидец.
Момент столкновения попал на видео — публикуем эти кадры.
В новосибирской ГИБДД уточняют информацию о ДТП. В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области уточнили, что по предварительной информации в аварии пострадали две женщины.
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