По лестнице эвакуировали двух детей: жители дома на Пархоменко из-за пожара оказались ночью на улице

На ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов

В Новосибирске сегодня ночью из жилого дома по лестнице пришлось эвакуировать четырёх человек — на улице 2-й переулок Пархоменко загорелась квартира. Комната загорелась около 22:00 ночи.

— Произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара в квартире огнём повреждены домашние вещи и мебель. Квартира закопчена по всей площади. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 26 человек. По трехколенной лестнице личным составом спасено 4 человека, из них 2 детей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.