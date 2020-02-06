По лестнице эвакуировали двух детей: жители дома на Пархоменко из-за пожара оказались ночью на улице

В Новосибирске сегодня ночью из жилого дома по лестнице пришлось эвакуировать четырёх человек — на улице 2-й переулок Пархоменко загорелась квартира. Комната загорелась около 22:00 ночи.
— Произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара в квартире огнём повреждены домашние вещи и мебель. Квартира закопчена по всей площади. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 26 человек. По трехколенной лестнице личным составом спасено 4 человека, из них 2 детей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.
На ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов.
— На тушение привлекались 10 единиц техники и 29 человек личного состава, — добавили в ведомстве.
В это воскресенье, 2 февраля, во дворе жилого дома в Горском микрорайоне, 61 сгорели две машины. По словам жителей микрорайона, машины МЧС долго не могли подъехать к месту пожара из-за того, что дворы были завалены снегом.