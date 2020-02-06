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Происшествия

По лестнице эвакуировали двух детей: жители дома на Пархоменко из-за пожара оказались ночью на улице

Также пожарные помогли выбраться из горящей квартиры двум взрослым

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На ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов

На ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов

В Новосибирске сегодня ночью из жилого дома по лестнице пришлось эвакуировать четырёх человек — на улице 2-й переулок Пархоменко загорелась квартира. Комната загорелась около 22:00 ночи.

— Произошло возгорание в жилом доме. В результате пожара в квартире огнём повреждены домашние вещи и мебель. Квартира закопчена по всей площади. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 26 человек. По трехколенной лестнице личным составом спасено 4 человека, из них 2 детей, — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

На ликвидацию пожара у спасателей ушло около двух часов.

— На тушение привлекались 10 единиц техники и 29 человек личного состава, — добавили в ведомстве.

В это воскресенье, 2 февраля, во дворе жилого дома в Горском микрорайоне, 61 сгорели две машины. По словам жителей микрорайона, машины МЧС долго не могли подъехать к месту пожара из-за того, что дворы были завалены снегом.

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пожарГУ МЧС по Новосибирской области
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КОММЕНТАРИИ (12)

Фото пользователя
6 фев 2020 в 10:37

"около 22:00 ночи". ЧЁТЫНЕСЁШЬ?！

Фото пользователя
6 фев 2020 в 10:19

Звучит как идиотизм: Улица 2-й переулок Пархоменко. Определитесь уже. Улица или переулок.

умник
6 фев 2020 в 10:34

И опять снег.... кто-нибудь уже получит по башке за то, что его не убирают???