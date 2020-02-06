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Аэропорт Абакана не принимает рейсы: самолёт отправили в Новосибирск

Самолёт, который летел из Москвы, успешно сел на запасной аэродром «Толмачёво»

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Аэропорт Абакана не смог принять самолёт из Москвы

Аэропорт Абакана не смог принять самолёт из Москвы

В Новосибирске сегодня, 6 февраля, утром на запасной аэродром «Толмачёво» успешно сел самолёт Boeing 737–83N, который летел из Москвы в Абакан.

По данным сервиса Flightradars, борт долетел до нужного города, но затем развернулся и полетел в Новосибирск.

Самолёт долетел до нужного города, но развернулся

Самолёт долетел до нужного города, но развернулся

— У нас туман. [Самолёт] на запасной ушёл аэродром, — рассказали в аэропорту Абакана.

Когда аэропорт вновь сможет принимать самолёты пока не ясно.

В понедельник, 3 февраля, в Новосибирске в аэропорту Толмачёво сели три рейса, которые летели из Москвы в Томск. Работа томского аэропорта была парализована из-за проблем во время посадки самолёта Bombardier CRJ200 авиакомпании «РусЛайн», который летел из Екатеринбурга: воздушное судно развернуло на взлётно-посадочной полосе.

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аэропорт Толмачево
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КОММЕНТАРИИ (3)

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6 фев 2020 в 08:21

Некоторых в ПТУ не берут даже, а тут такое...

6 фев 2020 в 08:33

Абакан-это же Хакасия.А их начальник назвал Новосибирск "колхозом и деревней".Что это вдруг самолёт приземлился не в их распрекрасном месте,а в нашем колхозе и деревне?Я бы даже сказал-лицемерненько😁

6 фев 2020 в 08:26

Т.е. пока не приступил к снижению не было известно, что в аэропорту туман?
И почему его отправили в Новосибирск, а не, например, в Кемерово или Новокузнецк, которые значительно ближе?