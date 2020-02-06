Аэропорт Абакана не принимает рейсы: самолёт отправили в Новосибирск

В Новосибирске сегодня, 6 февраля, утром на запасной аэродром «Толмачёво» успешно сел самолёт Boeing 737–83N, который летел из Москвы в Абакан.
По данным сервиса Flightradars, борт долетел до нужного города, но затем развернулся и полетел в Новосибирск.
— У нас туман. [Самолёт] на запасной ушёл аэродром, — рассказали в аэропорту Абакана.
Когда аэропорт вновь сможет принимать самолёты пока не ясно.
В понедельник, 3 февраля, в Новосибирске в аэропорту Толмачёво сели три рейса, которые летели из Москвы в Томск. Работа томского аэропорта была парализована из-за проблем во время посадки самолёта Bombardier CRJ200 авиакомпании «РусЛайн», который летел из Екатеринбурга: воздушное судно развернуло на взлётно-посадочной полосе.