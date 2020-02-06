Аэропорт Абакана не принимает рейсы: самолёт отправили в Новосибирск

Аэропорт Абакана не смог принять самолёт из Москвы

В Новосибирске сегодня, 6 февраля, утром на запасной аэродром «Толмачёво» успешно сел самолёт Boeing 737–83N, который летел из Москвы в Абакан.

По данным сервиса Flightradars, борт долетел до нужного города, но затем развернулся и полетел в Новосибирск.