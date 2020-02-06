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Культура

Умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, ему было 103 года

Дуглас — обладатель «Оскара», он снялся почти в сотне фильмов

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Сын Кирка Дугласа Майкл — также известный голливудский актер

Сын Кирка Дугласа Майкл — также известный голливудский актер

Легенда «золотого века» Голливуда, известный американский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. О его уходе объявила семья Кирка Дугласа.

«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, гуманистом, чья приверженность справедливости и делу, в которое он верил, устанавливали стандарт, к которому мы все должны стремиться»,— говорится в заявлении семьи.

Кирк Дуглас — лауреат «Оскара», «Золотого глобуса», «Золотого медведя», «Эмми», «Сезара» и премии Гильдии киноактеров США. У Дугласа также есть своя звезда на «Аллее славы». Одна из самых значимых его ролей — главная роль в фильме 1960 года «Спартак».


В 1996 году Кирк Дуглас перенес инсульт, от последствий которого не совсем оправился. После болезни он уже не мог сниматься.

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Кирк ДугласГолливуд
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КОММЕНТАРИИ (6)

Гость
6 фев 2020 в 08:03

нормально землю потоптал,103 года

рус
6 фев 2020 в 08:02

прощай Спартак!!!

Анечка
6 фев 2020 в 08:06

Прекрасная долгая жизнь.