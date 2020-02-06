Умер легендарный голливудский актер Кирк Дуглас, ему было 103 года

Легенда «золотого века» Голливуда, известный американский актер Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. О его уходе объявила семья Кирка Дугласа.

«Для всего мира он был легендой, актером из золотого века кино, гуманистом, чья приверженность справедливости и делу, в которое он верил, устанавливали стандарт, к которому мы все должны стремиться»,— говорится в заявлении семьи.



Кирк Дуглас — лауреат «Оскара», «Золотого глобуса», «Золотого медведя», «Эмми», «Сезара» и премии Гильдии киноактеров США. У Дугласа также есть своя звезда на «Аллее славы». Одна из самых значимых его ролей — главная роль в фильме 1960 года «Спартак».