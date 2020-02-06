Новосибирцы признались, как часто устраивают себе перерывы на работе и что делают в это время

Специалисты портала «Зарплата.ру» выяснили у новосибирцев, как часто те устраивают себе перерывы на работе и как они проводят это время. Большинство опрошенных ответили, что всё зависит от нагрузки.

— По словам 16% новосибирцев, перерывы на работе они устраивают себе два-три раза в день. 8% отдыхают не чаще одного раза в день, а 3% отметили, что у них так мало работы, что отдыхают они почти постоянно, — рассказали авторы исследования.

Эксперты опросили 915 горожан, и больше половины рассказали, что во время перерыва болтают с коллегами, чтобы отвлечься.