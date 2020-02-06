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Новосибирцы признались, как часто устраивают себе перерывы на работе и что делают в это время

Больше половины новосибирцев рассказали, что их начальство лояльно относится к отдыху подчинённых

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Руководители по-разному реагируют на отдых своих подчинённых на рабочем месте —&nbsp;15% категорически против перерывов

Руководители по-разному реагируют на отдых своих подчинённых на рабочем месте — 15% категорически против перерывов

Специалисты портала «Зарплата.ру» выяснили у новосибирцев, как часто те устраивают себе перерывы на работе и как они проводят это время. Большинство опрошенных ответили, что всё зависит от нагрузки.

— По словам 16% новосибирцев, перерывы на работе они устраивают себе два-три раза в день. 8% отдыхают не чаще одного раза в день, а 3% отметили, что у них так мало работы, что отдыхают они почти постоянно, — рассказали авторы исследования.

Эксперты опросили 915 горожан, и больше половины рассказали, что во время перерыва болтают с коллегами, чтобы отвлечься.

55% болтают с коллегами, 39% пьют чай, а еще 39% просматривают соцсети. 20% горожан выходят на прогулку, когда хотят отвлечься, а 18% читают книги. 17% смотрят видео на YouTube, 16% играют в игры на компьютере или смартфоне. 87% респондентов отметили, что такие рабочие перерывы придают им сил и повышают работоспособность, как показали результаты опроса.

При этом руководители по-разному реагируют на отдых своих подчинённых на рабочем месте. Больше половины горожан рассказали, что начальству главное — результат, а не процесс выполнения поставленных задач, — и только 15% категорически против перерывов.

В середине декабря эксперты выяснили, что новосибирцы решили отказаться от корпоративов из-за необходимости платить за развлечения.

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Зарплата.руработа
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КОММЕНТАРИИ (6)

6 фев 2020 в 08:12

вот из-за таких дебилов, у которых язык длинный и мозга нет, всех нормальных людей потом работодатели гнобят так, что в туалет не выйди без конвоя!

Фото пользователя
6 фев 2020 в 08:25

бесполезная вон вообще не работает - и ничё, ноет как эта самая

Анонимно из Канады
6 фев 2020 в 08:13

Обычно во время перерыва комменты пишу