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Пушистые объятия и езда на собачьей упряжке: в Новосибирске состоится ежегодный фестиваль «Хаски-фест»

23 февраля все желающие смогут посмотреть соревнования по ездовому спорту и покататься на упряжке

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В этом году фестивалю исполняется 5 лет

В этом году фестивалю исполняется 5 лет

Через 2 недели, 23 февраля, в Новосибирске состоится ежегодный фестиваль северных ездовых собак и культуры народов Севера «Хаски-фест 2020». Этот год юбилейный для организаторов — фестивалю исполняется 5 лет.


В программе «Хаски-фест 2020» вы сможете увидеть зрелищные соревнования по ездовому спорту «Три Версты 20/20». Зрителей ждут гонки на собачьих упряжках, где будет от 2 до 8 ездовых собак. Также можно будет увидеть лыжников с собаками.

Организаторы обещают, что всех посетителей ждёт настоящий праздник! На фестивале будет программа с ведущим, веселые конкурсы для детей, сувенирная лавка, прокат на упряжках, лошадях и снегоходах. Чтобы гости не замерзли, организаторы подготовят горячие напитки и питание от профессиональных поваров.

Хаски — очень позитивные&nbsp;собаки, они могут играть и обниматься 24/7

Хаски — очень позитивные собаки, они могут играть и обниматься 24/7

И конечно же, вас ждёт море позитива от общения с собаками и неограниченное количество ярких фотографий.

Где: ЖК «Соловьиная роща», поселок Марусино
Когда: 23 февраля
Во сколько: 11:00
Сколько стоит вход: бесплатно

Справки по телефону +7–913–908–7476. 

Официальная группа фестиваля «ВКонтакте»: https://vk.com/snowdogfest2020.

Как проходил «Хаски-фест» в прошлом году, читайте в материале НГС. По словам организаторов, в мероприятии участвовало около 100 собак.

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КОММЕНТАРИИ (5)

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6 фев 2020 в 00:43

Каждый год одно и то же... РСП и яжематеря будут тащить туда детей к собакам мешая нормальным людям играть и кататься на шерстяных...

Гость
6 фев 2020 в 00:41

Подарите щенка… любить буду, обещаю.

Фото пользователя
6 фев 2020 в 00:36

Если бесплатно, то я бы сходила. Но выдержит ли Хаска мой вес?