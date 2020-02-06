Пушистые объятия и езда на собачьей упряжке: в Новосибирске состоится ежегодный фестиваль «Хаски-фест»

Через 2 недели, 23 февраля, в Новосибирске состоится ежегодный фестиваль северных ездовых собак и культуры народов Севера «Хаски-фест 2020». Этот год юбилейный для организаторов — фестивалю исполняется 5 лет.
В программе «Хаски-фест 2020» вы сможете увидеть зрелищные соревнования по ездовому спорту «Три Версты 20/20». Зрителей ждут гонки на собачьих упряжках, где будет от 2 до 8 ездовых собак. Также можно будет увидеть лыжников с собаками.
Организаторы обещают, что всех посетителей ждёт настоящий праздник! На фестивале будет программа с ведущим, веселые конкурсы для детей, сувенирная лавка, прокат на упряжках, лошадях и снегоходах. Чтобы гости не замерзли, организаторы подготовят горячие напитки и питание от профессиональных поваров.
И конечно же, вас ждёт море позитива от общения с собаками и неограниченное количество ярких фотографий.
Где: ЖК «Соловьиная роща», поселок Марусино
Когда: 23 февраля
Во сколько: 11:00
Сколько стоит вход: бесплатно
Справки по телефону +7–913–908–7476.
Официальная группа фестиваля «ВКонтакте»: https://vk.com/snowdogfest2020.
Как проходил «Хаски-фест» в прошлом году, читайте в материале НГС. По словам организаторов, в мероприятии участвовало около 100 собак.