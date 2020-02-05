«Я вам скажу честно, от души...» Депутат Госдумы из Новосибирской области призналась, что стыдится своей национальности

«Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей»

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнёва в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что стыдится своих немецких корней. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва».



«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», — призналась Тамара Плетнёва.

