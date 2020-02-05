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Политика

«Я вам скажу честно, от души...» Депутат Госдумы из Новосибирской области призналась, что стыдится своей национальности

Тамара Плетнёва заявила, что всегда хотела быть русской

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«Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей»

«Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей»

Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнёва в ходе заседания нижней палаты парламента заявила, что стыдится своих немецких корней. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва». 

«Я вам скажу честно, от души. Мне всегда хотелось быть русской. Я спрашивала родителей, был ли у нас кто-то русский? Потому что русские люди объединили весь наш многонациональный народ. Мне было стыдно, что я принадлежу к другой нации. Фамилию мужа, которую я ношу, я ее люблю и горжусь ей», — призналась Тамара Плетнёва. 

Тамара Плетнёва родом из села Новодубровское в Новосибирской области. 

Сейчас в социальных сетях бурно обсуждают её заявление.

В 2016 году женщины-депутаты Госдумы от КПРФ пожаловались на слишком тяжёлую работу. Тамара Плетнева заявила, что в таком плотном графике получается быстрый прогон законопроектов.

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депутат ГосдумыКПРФТамара Плетнева
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КОММЕНТАРИИ (146)

ВВВ
5 фев 2020 в 23:26

Русский - не тот, кто имеет русские корни, а тот, кто чувствует себя русским. Знаю гнилых представителей либерни, которые фанатично молятся на запад, как слепые котята. И в то же время лично знаю представителей совершенно разных национальностей, которые любят Россию всей душой, считают себя частью России и её истории и культуры. Поэтому, грузин Сталин - более русский, чем предатель генерал Власов. А тувинец Шойгу - более русский, чем, прости господи, Олёша Новальный

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5 фев 2020 в 23:32

Бог ты мой, что за дикость?
У меня мама - чистокровная немка, красавица Катрин...Таких женщин ещё поискать.
Это такой позор- стыдиться своего происхождения.

Царь просто Царь
5 фев 2020 в 23:21

Стыдись того что ты депутат от партии перевёртышей. Это раз. А два - читай путинский паспорт там графы национальность нет вообще. У них в думе как ввели показатели рейтинга в том числе по упоминанию в СМИ они готовы пукать по поводу и без. Лишь бы ФИО светануть. Позор !!!