В Новосибирске у водителей и клиентов перестали работать мобильные приложения «Яндекс.Такси» и Uber

Сегодня, 5 февраля, вечером произошёл сбой мобильного приложения «Яндекс.Такси». Ни водители, ни клиенты не могут получить к нему доступ. Также нет доступа к мобильному приложению Uber. Массовый сбой начался примерно в 21:00.



— «Яндекс.Такси» не работает как у водителей, так и у клиентов. Полный сбой произошёл, — написал читатель НГС в редакцию.

Водители тоже не могут связаться с поддержкой.

— Уже минут тридцать как стою, жду, пока отвиснет приложение. В службу поддержки дозвониться не могу, ничего не работает. На моей практике подобное было только один раз, работаю таксистом уже 2 года, — рассказал водитель «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС Дмитрию Северову.