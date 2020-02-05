В Новосибирске у водителей и клиентов перестали работать мобильные приложения «Яндекс.Такси» и Uber

Сегодня, 5 февраля, вечером произошёл сбой мобильного приложения «Яндекс.Такси». Ни водители, ни клиенты не могут получить к нему доступ. Также нет доступа к мобильному приложению Uber. Массовый сбой начался примерно в 21:00.
— «Яндекс.Такси» не работает как у водителей, так и у клиентов. Полный сбой произошёл, — написал читатель НГС в редакцию.
Водители тоже не могут связаться с поддержкой.
— Уже минут тридцать как стою, жду, пока отвиснет приложение. В службу поддержки дозвониться не могу, ничего не работает. На моей практике подобное было только один раз, работаю таксистом уже 2 года, — рассказал водитель «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС Дмитрию Северову.
Корреспондент НГС оправил запрос в службу поддержки «Яндекс.Такси», чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
Обновлено. Служба поддержки «Яндекса» прокомментировала массовый сбой.
— У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к серверам «Яндекса». Наши специалисты работают над устранением сложностей, — пояснил Илья Грабовский, руководитель пресс-службы корпоративных коммуникаций «Яндекса».
В конце января пользователи Mail.ru массово жаловались на сбои в работе сервиса. Электронная почта не работает у тысяч человек по всей России.