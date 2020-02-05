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Дороги и транспорт

В Новосибирске у водителей и клиентов перестали работать мобильные приложения «Яндекс.Такси» и Uber

На массовый сбой жалуются с 9 часов вечера

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Водители пытаются разобраться с проблемой

Водители пытаются разобраться с проблемой

Сегодня, 5 февраля, вечером произошёл сбой мобильного приложения «Яндекс.Такси». Ни водители, ни клиенты не могут получить к нему доступ. Также нет доступа к мобильному приложению Uber. Массовый сбой начался примерно в 21:00. 

— «Яндекс.Такси» не работает как у водителей, так и у клиентов. Полный сбой произошёл, — написал читатель НГС в редакцию.

Водители тоже не могут связаться с поддержкой.

— Уже минут тридцать как стою, жду, пока отвиснет приложение. В службу поддержки дозвониться не могу, ничего не работает. На моей практике подобное было только один раз, работаю таксистом уже 2 года, — рассказал водитель «Яндекс.Такси» корреспонденту НГС Дмитрию Северову. 

Вот так сейчас выглядит приложение «Яндекса»

Вот так сейчас выглядит приложение «Яндекса»

Корреспондент НГС оправил запрос в службу поддержки «Яндекс.Такси», чтобы выяснить обстоятельства произошедшего. 

Обновлено. Служба поддержки «Яндекса» прокомментировала массовый сбой. 

— У ряда пользователей возникают временные трудности с доступом к серверам «Яндекса». Наши специалисты работают над устранением сложностей, — пояснил Илья Грабовский, руководитель пресс-службы корпоративных коммуникаций «Яндекса».

В конце января пользователи Mail.ru массово жаловались на сбои в работе сервиса. Электронная почта не работает у тысяч человек по всей России.

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КОММЕНТАРИИ (23)

Гость
5 фев 2020 в 22:05

Чтобы этот яндекс совсем загнулся, есть же своё Новосибирское такси, как мой город надо его развивать, у него хоть гарантии есть и руководство к которому можно в случаи форс мажоров обратиться, в отличии отяндекса

5 фев 2020 в 22:12

Уже работает, а жаль. Лохотронское дорогое такси.

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5 фев 2020 в 21:58

Прекрасная новость.