«Что делала полиция?». Адвокат — о том, кого и как могут наказать за убийство беременной сибирячки

В Новосибирске продолжается расследование громкого убийства — на 33-летнюю беременную Наталью Чернышеву напали 27 января в подъезде дома на Кирова в Октябрьском районе. Преступление попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно , как молодой человек заходит в подъезд, где находится девушка. После этого между ними происходит ссора, и он несколько раз ударяет её ножом, а затем пинает ногами и спокойно уходит. Подозреваемого — Рустам Фатуллаев — задержали быстро. После убийства он поехал в Омск к родителям девушки, чтобы объясниться с ними. Сейчас он находится в СИЗО. Корреспондент НГС узнала, какое наказание ему может грозить, если в ходе расследования докажут его вину, и кто ещё может быть виноват в произошедшем.

— Если будет доказано, что он знал, что она беременна, то наказание будет соответствующее статье, которую озвучили следователи. Суд может лишить его свободы на срок от 8 до 20 лет, и вплоть до пожизненного лишения свободы. Так как у нас существует мораторий на смертную казнь — она просто не применяется до момента принятия решения об отмене смертной казни как возможного наказания. Но президент может выйти с соответствующим решением в отношении конкретного лица. В данном деле точно будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая ответит на вопрос — вменяемый ли он? Если будет установлено, что нет — то тогда приговора не будет, а будет постановление о принудительном лечении, — рассказал НГС правовед, адвокат Дмитрий Смышляев.

Повлияет ли на дело тот факт, что после преступления он уехал из Новосибирска в Омск?

— Что касается поездки в Омск (некоторые могут полагать, что он хотел как-то повлиять на родителей, запугать, расправиться с ними), то это никак квалифицироваться не будет. Даже если он признается, что ехал их убивать, то ничего не будет — у нас есть норма, по которой не считается преступлением то, что не доведено до конца, — добавил адвокат.

Кто ещё может быть виновен в случившемся?

— Нужно проверить, что сделала полиция на обращения погибшей с жалобами на сожителя (за несколько дней до убийства Наталья обратилась в полицию с жалобами на избиение. — Прим. ред.). К сожалению, известны случаи игнорирования жалоб на домашнее насилие и преследование. Должностные лица тоже должны нести ответственность, если не реагируют на подобные заявления. Должны быть ответы на вопросы: как проведена была работа? Если она не была проведена, то почему? И если будет доказано бездействие или недостаточная работа, то ответственный сотрудник не должен отделаться дисциплинарной ответственностью — хотя и такое мягкое наказание возможно, — объяснил Дмитрий Смышляев.