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Volkswagen показал россиянам новый Polo. Он станет лифтбэком

Российский офис немецкой марки опубликовал первую информацию о новинке

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Новый Polo станет первым «Фольксвагеном» в России с обновленным логотипом&nbsp;

Новый Polo станет первым «Фольксвагеном» в России с обновленным логотипом 

Компания Volkswagen раскрыла первые подробности о VW Polo нового поколения и показала, как он будет выглядеть. Главное новшество: модели заменят кузов седан на кузов лифтбэк — как у соплатформенного SKODA Rapid.

Со сменой генерации автомобиль немного вырастет в размерах. Места для задних пассажиров станет больше, а объем багажника увеличится с 460 до 550 литров. Также автомобиль откажется от галогеновых фонарей и уже в стандартной версии будет комплектоваться светодиодной оптикой — как спереди, так и сзади.

В салоне появится цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы на 8,25 дюйма

В салоне появится цифровая приборная панель и экран мультимедийной системы на 8,25 дюйма

Салон тоже будет пересмотрен. Например, там появится мультимедийная система с сенсорным экраном на 6,5 либо 8,25 дюйма в зависимости от версии. Среди опций появится цифровая приборная панель, система бесключевого доступа, обогрев руля и задних сидений.

Как и нынешний Polo Sedan, новинку предложат россиянам с атмосферниками 1,6 литра (90 и 110 л. с.) и с турбомотором 1,4 литра (125 л. с.). Коробки передач тоже прежние — 5-ступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый «робот».

Новый Polo получит четыре комплектации на выбор: Origin, Respect, Status и Exclusive. Остальные подробности и цены российский офис Volkswagen обещает раскрыть позже.

Вся оптика Volkswagen Polo станет светодиодной: от галогеновых фонарей полностью отказываются

Вся оптика Volkswagen Polo станет светодиодной: от галогеновых фонарей полностью отказываются

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КОММЕНТАРИИ (7)

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5 фев 2020 в 18:56

Выглядит симпатично, на какая цена? Ляма 1,5?

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5 фев 2020 в 18:21

эти поло растут с каждым новым поколением. по размерам уже больше пассата 4-го поколения (1988-1996). а между поло и пассатом еще и гольф. а гаражи не растут, и ворота шире не становится. это относится ко всем машинам

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5 фев 2020 в 18:12

Это разве автомобиль?
Тесла - это автомобиль!