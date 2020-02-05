Volkswagen показал россиянам новый Polo. Он станет лифтбэком

Компания Volkswagen раскрыла первые подробности о VW Polo нового поколения и показала, как он будет выглядеть. Главное новшество: модели заменят кузов седан на кузов лифтбэк — как у соплатформенного SKODA Rapid.
Со сменой генерации автомобиль немного вырастет в размерах. Места для задних пассажиров станет больше, а объем багажника увеличится с 460 до 550 литров. Также автомобиль откажется от галогеновых фонарей и уже в стандартной версии будет комплектоваться светодиодной оптикой — как спереди, так и сзади.
Салон тоже будет пересмотрен. Например, там появится мультимедийная система с сенсорным экраном на 6,5 либо 8,25 дюйма в зависимости от версии. Среди опций появится цифровая приборная панель, система бесключевого доступа, обогрев руля и задних сидений.
Как и нынешний Polo Sedan, новинку предложат россиянам с атмосферниками 1,6 литра (90 и 110 л. с.) и с турбомотором 1,4 литра (125 л. с.). Коробки передач тоже прежние — 5-ступенчатая механика, шестиступенчатый автомат и семиступенчатый «робот».
Новый Polo получит четыре комплектации на выбор: Origin, Respect, Status и Exclusive. Остальные подробности и цены российский офис Volkswagen обещает раскрыть позже.