Volkswagen показал россиянам новый Polo. Он станет лифтбэком

Компания Volkswagen раскрыла первые подробности о VW Polo нового поколения и показала, как он будет выглядеть. Главное новшество: модели заменят кузов седан на кузов лифтбэк — как у соплатформенного SKODA Rapid.



Со сменой генерации автомобиль немного вырастет в размерах. Места для задних пассажиров станет больше, а объем багажника увеличится с 460 до 550 литров. Также автомобиль откажется от галогеновых фонарей и уже в стандартной версии будет комплектоваться светодиодной оптикой — как спереди, так и сзади.