Авиакомпания нашла билеты для сибиряков, застрявших на Филиппинах из-за коронавируса

Сибирякам, которые не смогли улететь с Филиппин домой после отмены авиарейсов из-за вспышки коронавируса, в авиакомпании S7 Airlines нашли билеты на рейс до Новосибирска через Сеул.
— Мы каждый час в авиакомпанию звонили и спрашивали. И вот уже около полуночи нам сказали, что билеты переоформлены. Мы немножко обалдели: думали, что с нами согласуют город и дату вылета, но нас просто поставили перед фактом. Но и на этом спасибо им, — сообщила корреспонденту НГС туристка из России Екатерина Башмакова.
По словам Екатерины, им не пришлось ничего доплачивать за билеты Сеул — Новосибирск. За свои деньги они приобрели лишь билеты из Манилы до столицы Южной Кореи, потратив на двоих
— Екатерина оставила заявку обменять авиабилеты с вылетом из Гонконга на рейс из Сеула в контактном центре S7 Airlines. Нам удалось оформить авиабилеты по маршруту Сеул — Новосибирск с вылетом 8 февраля. Уведомление и новая маршрутная квитанция были направлены на электронную почту и мобильный телефон, указанные при покупке билетов. Все пассажиры отмененных рейсов S7 Airlines из Китая и Гонконга получили уведомления по доступным нам контактным данными. В настоящее время мы индивидуально разбираем каждое обращение на переоформление билетов, стараемся предложить пассажирам наиболее подходящие варианты для возвращения в Россию, — сообщили корреспонденту НГС в авиакомпании.
Екатерина Башмакова ранее рассказала НГС, что отмена рейсов авиакомпании S7 Airlines из Гонконга в Новосибирск для них оказалась неожиданностью. И они из-за коронавируса оказались фактически запертыми на Филиппинах.
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«С 1 февраля 2020 года вводится временный запрет на осуществление регулярных пассажирских воздушных перевозок (в том числе коммерческих) граждан с территории РФ на территорию КНР и в обратном направлении за исключением воздушных линий Пекин — Москва и обратно, Шанхай — Москва и обратно, Гуанчжоу — Москва и обратно, Гонконг — Москва и обратно», — говорилось в телеграмме, которую Росавиация отправила в авиакомпании.
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