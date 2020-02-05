Авиакомпания нашла билеты для сибиряков, застрявших на Филиппинах из-за коронавируса

Сибиряки, застрявшие на Филиппинах, вернутся домой через Южную Корею Фото: Екатерина Башмакова

Сибирякам, которые не смогли улететь с Филиппин домой после отмены авиарейсов из-за вспышки коронавируса, в авиакомпании S7 Airlines нашли билеты на рейс до Новосибирска через Сеул.

— Мы каждый час в авиакомпанию звонили и спрашивали. И вот уже около полуночи нам сказали, что билеты переоформлены. Мы немножко обалдели: думали, что с нами согласуют город и дату вылета, но нас просто поставили перед фактом. Но и на этом спасибо им, — сообщила корреспонденту НГС туристка из России Екатерина Башмакова.

