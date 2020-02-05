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Авиакомпания нашла билеты для сибиряков, застрявших на Филиппинах из-за коронавируса

Новосибирцы вернутся домой через Южную Корею, а не через Китай

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Сибиряки, застрявшие на Филиппинах, вернутся домой через Южную Корею

Сибиряки, застрявшие на Филиппинах, вернутся домой через Южную Корею

Сибирякам, которые не смогли улететь с Филиппин домой после отмены авиарейсов из-за вспышки коронавируса, в авиакомпании S7 Airlines нашли билеты на рейс до Новосибирска через Сеул.

— Мы каждый час в авиакомпанию звонили и спрашивали. И вот уже около полуночи нам сказали, что билеты переоформлены. Мы немножко обалдели: думали, что с нами согласуют город и дату вылета, но нас просто поставили перед фактом. Но и на этом спасибо им, — сообщила корреспонденту НГС туристка из России Екатерина Башмакова.

По словам Екатерины, им не пришлось ничего доплачивать за билеты Сеул — Новосибирск. За свои деньги они приобрели лишь билеты из Манилы до столицы Южной Кореи, потратив на двоих 13 500 рублей.

— Екатерина оставила заявку обменять авиабилеты с вылетом из Гонконга на рейс из Сеула в контактном центре S7 Airlines. Нам удалось оформить авиабилеты по маршруту Сеул — Новосибирск с вылетом 8 февраля. Уведомление и новая маршрутная квитанция были направлены на электронную почту и мобильный телефон, указанные при покупке билетов. Все пассажиры отмененных рейсов S7 Airlines из Китая и Гонконга получили уведомления по доступным нам контактным данными. В настоящее время мы индивидуально разбираем каждое обращение на переоформление билетов, стараемся предложить пассажирам наиболее подходящие варианты для возвращения в Россию, — сообщили корреспонденту НГС в авиакомпании.

Екатерина Башмакова ранее рассказала НГС, что отмена рейсов авиакомпании S7 Airlines из Гонконга в Новосибирск для них оказалась неожиданностью. И они из-за коронавируса оказались фактически запертыми на Филиппинах.

Россия закрыла не только авиасообщение с Китаем, но и железнодорожное и автомобильное. Самолеты перестали летать в КНР с 1 февраля.

«С 1 февраля 2020 года вводится временный запрет на осуществление регулярных пассажирских воздушных перевозок (в том числе коммерческих) граждан с территории РФ на территорию КНР и в обратном направлении за исключением воздушных линий Пекин — Москва и обратно, Шанхай — Москва и обратно, Гуанчжоу — Москва и обратно, Гонконг — Москва и обратно», — говорилось в телеграмме, которую Росавиация отправила в авиакомпании.

На данный момент известно о двух случаях инфицирования коронавирусом в России.

Накануне НГС встречал туристов, прилетевших из Китая: они рассказали, есть ли там паника из-за коронавируса.

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коронавирусS7 Airlines
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КОММЕНТАРИИ (24)

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5 фев 2020 в 19:24

Вчера скулили в статье.. что не улететь. Теперь возмущаются не согласовали время вылета с ними

Гость
5 фев 2020 в 19:22

😂😂 они обалдели что - время вылета и день с ними не согласовали 😂 то ныли что не улететь то это ..😂 вот они фрики какие 😎

Гость
5 фев 2020 в 19:20

Я фигею над этой Башмаковой.С ней не согласовали вылет, а поставили перед фактом.
Ты же вроде звонила в посольство и тебя послали с твоими проблемами на короткий адрес.Села бы ровно на попу и сказала спасибо, что не предоставили самой решать проблемы.