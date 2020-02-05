Шлагбаум разбил окно в новосибирской маршрутке — «Газель» не остановилась вовремя на переезде

Во время ДТП в Калининском районе никто не пострадал

— Водитель «Газели» нарушил правило: не остановился на предупреждающий красный сигнал светофора, когда начал закрываться шлагбаум. Машина убрана с дороги, на месте работает ГИБДД, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Сообщение о происшествии поступило в ГИБДД в 15:58. Шлагбаум разбил стекло маршрутки с левой стороны. «Газель» остановилась перед железнодорожным переездом.

5 февраля в Новосибирске на железнодорожном переезде на улице Объединения водитель «Газели» пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, в результате шлагбаум пробил стекло маршрутки.

В компании-перевозчике ООО «Радуга», которая работает на маршруте № 9 , инцидент не прокомментировали. В группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что разбитое стекло попало внутрь салона.



— В данном случае никто не пострадал, — сообщила НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

НГС рассказывал о том, что в прошлом ноябре поезд задел легковушку на железнодорожных путях.