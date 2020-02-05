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Происшествия

Шлагбаум разбил окно в новосибирской маршрутке — «Газель» не остановилась вовремя на переезде

Инцидент, который произошёл с маршрутным такси № 9, случился в Калининском районе

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Во время ДТП в Калининском районе никто не пострадал

Во время ДТП в Калининском районе никто не пострадал

5 февраля в Новосибирске на железнодорожном переезде на улице Объединения водитель «Газели» пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, в результате шлагбаум пробил стекло маршрутки. 

Подробности инцидента рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Сообщение о происшествии поступило в ГИБДД в 15:58. Шлагбаум разбил стекло маршрутки с левой стороны. «Газель» остановилась перед железнодорожным переездом.

— Водитель «Газели» нарушил правило: не остановился на предупреждающий красный сигнал светофора, когда начал закрываться шлагбаум. Машина убрана с дороги, на месте работает ГИБДД, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

В компании-перевозчике ООО «Радуга», которая работает на маршруте № 9, инцидент не прокомментировали. В группе Новосибирской службы эвакуации «АСТ-54» сообщили, что разбитое стекло попало внутрь салона.

— В данном случае никто не пострадал, — сообщила НГС инспектор по пропаганде ГИБДД Новосибирска Ирина Кетова.

НГС рассказывал о том, что в прошлом ноябре поезд задел легковушку на железнодорожных путях.

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КОММЕНТАРИИ (23)

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5 фев 2020 в 18:00

За такое поведение на дороге -лишать прав пожизненно. Недопустимая халатность.

5 фев 2020 в 18:11

Хорошо голову пассажиру не пробило

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5 фев 2020 в 18:18

я один не вижу на фото газели?