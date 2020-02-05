Новосибирцы вышли на пикет с требованием вернуть популярную маршрутку до «МЕГИ»

Год назад изменилась схема маршрута № 20 — всё это время проходила так называемая обкатка, когда пассажиры привыкают к новому транспорту Фото: Александр Ощепков

Сегодня, 5 февраля, два десятка человек вышли на пикет возле здания мэрии — они требуют вернуть маршрут из Академгородка до «МЕГИ», который убрали из-за несоответствия требованиям.

В акции приняли участие около 20 человек Фото: Александр Ощепков

На пикет пришли жители Советского района, водители маршрута № 20 и представитель компании ЛОТиОС, которая обслуживала маршрут № 20 (микрорайон «Щ» — «МЕГА»), Михаил Большов.

Маршрутка перестала ходить с 1 февраля Фото: Александр Ощепков

— Они (сотрудники мэрии) вышли, поздоровались и ушли, — рассказал он про итоги акции. По его словам, новый перевозчик на маршрут № 20 пока не нашёлся.



Отказ перевозчику работать на маршруте в мэрии объяснили тем, что его машины не оборудованы для перевозки пассажиров-колясочников Фото: Александр Ощепков