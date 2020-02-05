Новосибирцы вышли на пикет с требованием вернуть популярную маршрутку до «МЕГИ»

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25 ноября 2019
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1 ноября 2019
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Сегодня, 5 февраля, два десятка человек вышли на пикет возле здания мэрии — они требуют вернуть маршрут из Академгородка до «МЕГИ», который убрали из-за несоответствия требованиям.
На пикет пришли жители Советского района, водители маршрута № 20 и представитель компании ЛОТиОС, которая обслуживала маршрут № 20 (микрорайон «Щ» — «МЕГА»), Михаил Большов.
— Они (сотрудники мэрии) вышли, поздоровались и ушли, — рассказал он про итоги акции. По его словам, новый перевозчик на маршрут № 20 пока не нашёлся.
Скандал вокруг маршрута № 20 развернулся в конце февраля — перевозчик сообщил о том, что мэрия решила не продлевать с ним договор, так как машины не соответствуют требованиям. Реальная причина, по его мнению, в том, что власти избирательно подходят к выбору компаний, работающих на маршрутах.