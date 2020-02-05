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Дороги и транспорт Подробности

Новосибирцы вышли на пикет с требованием вернуть популярную маршрутку до «МЕГИ»

Её отменили из-за того, что транспорт не подходит для перевозки пассажиров-колясочников

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Год назад изменилась схема маршрута <nobr class="_">№&nbsp;20</nobr>&nbsp;— всё это время проходила так называемая обкатка, когда пассажиры привыкают к новому транспорту

Год назад изменилась схема маршрута № 20 — всё это время проходила так называемая обкатка, когда пассажиры привыкают к новому транспорту

Сегодня, 5 февраля, два десятка человек вышли на пикет возле здания мэрии — они требуют вернуть маршрут из Академгородка до «МЕГИ», который убрали из-за несоответствия требованиям. 

В акции приняли участие около 20 человек

В акции приняли участие около 20 человек

На пикет пришли жители Советского района, водители маршрута № 20 и представитель компании ЛОТиОС, которая обслуживала маршрут № 20 (микрорайон «Щ» — «МЕГА»), Михаил Большов. 

Маршрутка перестала ходить с 1 февраля

Маршрутка перестала ходить с 1 февраля

— Они (сотрудники мэрии) вышли, поздоровались и ушли, — рассказал он про итоги акции. По его словам, новый перевозчик на маршрут № 20 пока не нашёлся.

Отказ перевозчику работать на маршруте в мэрии объяснили тем, что его машины не оборудованы для перевозки пассажиров-колясочников&nbsp;

Отказ перевозчику работать на маршруте в мэрии объяснили тем, что его машины не оборудованы для перевозки пассажиров-колясочников 

Скандал вокруг маршрута № 20 развернулся в конце февраля — перевозчик сообщил о том, что мэрия решила не продлевать с ним договор, так как машины не соответствуют требованиям. Реальная причина, по его мнению, в том, что власти избирательно подходят к выбору компаний, работающих на маршрутах. 

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маршрутка 20городской транспортдоступная среда
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КОММЕНТАРИИ (84)

Антон
5 фев 2020 в 18:10

О, опять нашлись митингованые люди 😀 мне вот всегда интересно, им что ли платят да пикеты? Зачем тратить своё время на этот бред?

Кира
5 фев 2020 в 18:07

Есть же автобусы до туда? Или людям совсем скучно стало, выходят на митинги. Сколько можно уже эту клоунаду показывать

Прохор
5 фев 2020 в 18:08

На такие мероприятия адекватные люди не ходят. Зачем вот они?