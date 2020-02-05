Химзащита и брезент под ногами: 15 кадров эвакуации туристов из зараженного коронавирусом Китая

В аэропорту туристов встречают санитары в защитных костюмах Фото: оперативный штаб

Это могло стать сюжетом фильма-катастрофы, но нет — это происходит у вас под носом. Полторы сотни российских туристов привезли из Китая, где разбушевался коронавирус, в тюменский аэропорт Рощино. Здесь с утра 5 февраля дежурят экстренные службы.

Людей с клиническими признаками коронавируса на борту нет

По словам главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, Тюмень выбрали центром карантинных мероприятий из-за того, что на прошлой неделе местные специалисты «показали себя лучшим образом, работая с одним из двух заболевших коронавирусом».



— Людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на бортах размещены только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день. На борту есть семьи с детьми. Они находятся под медицинским наблюдением, в масках, чтобы не было возможности обменяться любыми вирусами, — успокоила всех Анна Попова.

В центре реабилитации «Градостроитель», где разместят эвакуированных на ближайшие две недели (они будут находиться на карантине без выхода из комнат), сделали двойное ограждение и выставили охрану Росгвардии.

Наши коллеги из 72.RU следят за происходящим. Смотрите, как все это выглядит, в фоторепортаже.

В полной боевой готовности встречали людей, прибывших военным бортом из Китая Фото: Семен Громов

— После медицинского и паспортного контроля людей посадят в автобусы и вывезут в санаторий без посещения терминала, — рассказали в штабе.

Тюменцев готовились встретить с изолированными носилками Фото: Артур Галиев



Специалисты экстренных ведомств дежурили в тюменском аэропорту со вчерашнего вечера.

Два автобуса, специально подготовленных для пассажиров из Китая, ожидали их у взлётной полосы. Все встречающие специалисты — строго в спецзащите и масках Фото: Артур Галиев

Отдельными автобусами увезут не только пассажиров, но и их багаж. Все предметы продезинфицируют, как и самолёт, на котором из Ухани летели пассажиры

На военных грузовиках доставят багаж прибывших из Китая Фото: Артур Галиев

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, все специалисты готовятся встретить пассажиров в должном обмундировании Фото: Артур Галиев

По прилете пассажиров снова проверят тепловизорами. По официальной информации, все россияне и жители стран СНГ прошли проверку в Китае.



Журналисты больше часа дежурят в автобусе, который находится на взлетно-посадочной полосе Фото: Артур Галиев

Тех, у кого обнаружат повышение температуры, оставят в самолёте. Какие меры будут предприняты в этом случае, в пресс-службе оперативного штаба по профилактике коронавируса не сообщают.

Военный борт находился на летном поле больше часа, прежде чем пассажиров начали отправлять в автобусы Фото: Семен Громов

Самолёт находился на санитарной стоянке.

Специалисты в средствах защиты готовились встретить Ил-76 с пассажирами из Китая на борту Фото: Артур Галиев



На место подъехали не только военные грузовики, чтобы увезти багаж пассажиров, но и автомобили скорой помощи на случай экстренных ситуаций. Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что угрозы распространения коронавируса в Тюменской области нет.

— Прибывшие россияне должны пройти обсервацию в течение 14 дней, чтобы рисков не было совсем. Сегодня через короткое время, когда прибудет первый борт, на него поднимутся таможенники и пограничники в должном обмундировании. На борту пройдёт таможенный и пограничный контроль, затем борт будет стоять на санитарной стоянке, — рассказала журналистам Попова.

Прибывших увезли на двух автобусах. Рядом стояли скорые, врачи которых в случае чего должны были помочь людям на взлетной полосе Фото: Артур Галиев

Спустя час с лишним пассажиров начали проверять и высаживать из военного Ил-76.

Перед пассажирами расстелили брезент, по которому они шли Фото: Семен Громов

Вещи пассажиров, самолёт и автобусы обработают дезинфицирующим средством.

Так выглядят специалисты, встречавшие пассажиров из Китая. Второй борт с россиянами прибудет в Рощино сегодня вечером Фото: Семен Громов

На брезент выгрузили чемоданы пассажиров. Сейчас их обрабатывают спецсредством Фото: Семен Громов

Людей эвакуируют в реабилитационный центр «Градостроитель». Все прибывшие будут 14 дней находиться на карантине в посёлке Винзили. Здание оцепили, его будут охранять военные Росгвардии.

По официальной информации, все пассажиры, прилетевшие в Тюмень на карантин, здоровы Фото: Семен Громов



На борту находились взрослые и дети. Все они проведут 14 дней в окрестностях Тюмени, после чего, если их здоровью ничего не будет угрожать, всех отправят по домам.



Пассажиры в одеялах заходят в автобусы. Всем им измерили температуру, теперь они отправляются в реабилитационный центр в посёлке Винзили Фото: Семен Громов

Кроме того, в Челябинске сегодня отрепетировали действия санврачей на случай эвакуации.



Челябинский самолёт, где репетируют эвакуацию, на ремонте, поэтому некоторые части у него просто отсутствуют Фото: Дарья Пона / 74.RU

Внутри, между прочим, даже нет сидячих мест Фото: Ольга Козлова / 74.RU

Не все действия медиков еще отточены Фото: Ольга Козлова / 74.RU