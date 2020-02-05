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Страна и мир Китайский коронавирус Репортаж

Химзащита и брезент под ногами: 15 кадров эвакуации туристов из зараженного коронавирусом Китая

Их отправляют на карантин в Тюмень. Смотрим, как это происходит

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В аэропорту туристов встречают санитары в защитных костюмах

В аэропорту туристов встречают санитары в защитных костюмах

Это могло стать сюжетом фильма-катастрофы, но нет — это происходит у вас под носом. Полторы сотни российских туристов привезли из Китая, где разбушевался коронавирус, в тюменский аэропорт Рощино. Здесь с утра 5 февраля дежурят экстренные службы. 

Людей с клиническими признаками коронавируса на борту нет

По словам главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, Тюмень выбрали центром карантинных мероприятий из-за того, что на прошлой неделе местные специалисты «показали себя лучшим образом, работая с одним из двух заболевших коронавирусом».

— Людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на бортах размещены только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день. На борту есть семьи с детьми. Они находятся под медицинским наблюдением, в масках, чтобы не было возможности обменяться любыми вирусами, — успокоила всех Анна Попова.

В центре реабилитации «Градостроитель», где разместят эвакуированных на ближайшие две недели (они будут находиться на карантине без выхода из комнат), сделали двойное ограждение и выставили охрану Росгвардии.

Наши коллеги из 72.RU следят за происходящим. Смотрите, как все это выглядит, в фоторепортаже.

В полной боевой готовности встречали людей, прибывших военным бортом из Китая

В полной боевой готовности встречали людей, прибывших военным бортом из Китая

— После медицинского и паспортного контроля людей посадят в автобусы и вывезут в санаторий без посещения терминала, — рассказали в штабе.

Тюменцев готовились встретить с изолированными носилками

Тюменцев готовились встретить с изолированными носилками


Специалисты экстренных ведомств дежурили в тюменском аэропорту со вчерашнего вечера. 

Два автобуса, специально подготовленных для пассажиров из Китая, ожидали их у взлётной полосы. Все встречающие специалисты —&nbsp; строго в спецзащите и масках

Два автобуса, специально подготовленных для пассажиров из Китая, ожидали их у взлётной полосы. Все встречающие специалисты —  строго в спецзащите и масках

Отдельными автобусами увезут не только пассажиров, но и их багаж. Все предметы продезинфицируют, как и самолёт, на котором из Ухани летели пассажиры

На военных грузовиках доставят багаж прибывших из Китая&nbsp;

На военных грузовиках доставят багаж прибывших из Китая 

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, все специалисты готовятся встретить пассажиров в должном обмундировании

По словам главного санитарного врача России Анны Поповой, все специалисты готовятся встретить пассажиров в должном обмундировании

По прилете пассажиров снова проверят тепловизорами. По официальной информации, все россияне и жители стран СНГ прошли проверку в Китае.

Журналисты больше часа дежурят в автобусе, который находится на взлетно-посадочной полосе

Журналисты больше часа дежурят в автобусе, который находится на взлетно-посадочной полосе

Тех, у кого обнаружат повышение температуры, оставят в самолёте. Какие меры будут предприняты в этом случае, в пресс-службе оперативного штаба по профилактике коронавируса не сообщают.

Военный борт находился на летном поле больше часа, прежде чем пассажиров начали отправлять в автобусы

Военный борт находился на летном поле больше часа, прежде чем пассажиров начали отправлять в автобусы

Самолёт находился на санитарной стоянке.

Специалисты в средствах защиты готовились встретить Ил-76 с пассажирами из Китая на борту

Специалисты в средствах защиты готовились встретить Ил-76 с пассажирами из Китая на борту


На место подъехали не только военные грузовики, чтобы увезти багаж пассажиров, но и автомобили скорой помощи на случай экстренных ситуаций. Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что угрозы распространения коронавируса в Тюменской области нет.


— Прибывшие россияне должны пройти обсервацию в течение 14 дней, чтобы рисков не было совсем. Сегодня через короткое время, когда прибудет первый борт, на него поднимутся таможенники и пограничники в должном обмундировании. На борту пройдёт таможенный и пограничный контроль, затем борт будет стоять на санитарной стоянке, — рассказала журналистам Попова.

Прибывших увезли на двух автобусах. Рядом стояли скорые, врачи которых в случае чего должны были помочь людям на взлетной полосе&nbsp;

Прибывших увезли на двух автобусах. Рядом стояли скорые, врачи которых в случае чего должны были помочь людям на взлетной полосе 

Спустя час с лишним пассажиров начали проверять и высаживать из военного Ил-76. 

Перед пассажирами расстелили брезент, по которому они шли

Перед пассажирами расстелили брезент, по которому они шли

Вещи пассажиров, самолёт и автобусы обработают дезинфицирующим средством.

Так выглядят специалисты, встречавшие пассажиров из Китая. Второй борт с россиянами прибудет в Рощино сегодня вечером

Так выглядят специалисты, встречавшие пассажиров из Китая. Второй борт с россиянами прибудет в Рощино сегодня вечером

На брезент выгрузили чемоданы пассажиров. Сейчас их обрабатывают спецсредством

На брезент выгрузили чемоданы пассажиров. Сейчас их обрабатывают спецсредством

Людей эвакуируют в реабилитационный центр «Градостроитель». Все прибывшие будут 14 дней находиться на карантине в посёлке Винзили. Здание оцепили, его будут охранять военные Росгвардии.

По официальной информации, все пассажиры, прилетевшие в Тюмень на карантин, здоровы

По официальной информации, все пассажиры, прилетевшие в Тюмень на карантин, здоровы


На борту находились взрослые и дети. Все они проведут 14 дней в окрестностях Тюмени, после чего, если их здоровью ничего не будет угрожать, всех отправят по домам.
 

Пассажиры в одеялах заходят в автобусы. Всем им измерили температуру, теперь они отправляются в реабилитационный центр в посёлке Винзили

Пассажиры в одеялах заходят в автобусы. Всем им измерили температуру, теперь они отправляются в реабилитационный центр в посёлке Винзили

Кроме того, в Челябинске сегодня отрепетировали действия санврачей на случай эвакуации.

Челябинский самолёт, где репетируют эвакуацию, на ремонте, поэтому некоторые части у него просто отсутствуют

Челябинский самолёт, где репетируют эвакуацию, на ремонте, поэтому некоторые части у него просто отсутствуют

Внутри, между прочим, даже нет сидячих мест

Внутри, между прочим, даже нет сидячих мест

Не все действия медиков еще отточены

Не все действия медиков еще отточены

Все, что известно на сегодняшний день о китайском коронавирусе, смотрите здесь.

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китайский коронавирусаэропорт Рощинопроисшествия
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КОММЕНТАРИИ (2)

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5 фев 2020 в 17:22

Через месяц уже и не вспомнит никто про эту "чуму". Даже рубль уже снова вверх пошёл. Много шума из-за ничего.

5 фев 2020 в 17:21

Уж лучше перебдеть. Всё правильно делают.