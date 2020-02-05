Химзащита и брезент под ногами: 15 кадров эвакуации туристов из зараженного коронавирусом Китая

Это могло стать сюжетом фильма-катастрофы, но нет — это происходит у вас под носом. Полторы сотни российских туристов привезли из Китая, где разбушевался коронавирус, в тюменский аэропорт Рощино. Здесь с утра 5 февраля дежурят экстренные службы.
Людей с клиническими признаками коронавируса на борту нет
По словам главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, Тюмень выбрали центром карантинных мероприятий из-за того, что на прошлой неделе местные специалисты «показали себя лучшим образом, работая с одним из двух заболевших коронавирусом».
— Людей с клиническими признаками заболевания из Ухани вывезти невозможно, и на бортах размещены только люди, которые имеют клинически здоровое состояние на сегодняшний день. На борту есть семьи с детьми. Они находятся под медицинским наблюдением, в масках, чтобы не было возможности обменяться любыми вирусами, — успокоила всех Анна Попова.
В центре реабилитации «Градостроитель», где разместят эвакуированных на ближайшие две недели (они будут находиться на карантине без выхода из комнат), сделали двойное ограждение и выставили охрану Росгвардии.
Наши коллеги из 72.RU следят за происходящим. Смотрите, как все это выглядит, в фоторепортаже.
— После медицинского и паспортного контроля людей посадят в автобусы и вывезут в санаторий без посещения терминала, — рассказали в штабе.
Специалисты экстренных ведомств дежурили в тюменском аэропорту со вчерашнего вечера.
Отдельными автобусами увезут не только пассажиров, но и их багаж. Все предметы продезинфицируют, как и самолёт, на котором из Ухани летели пассажиры
По прилете пассажиров снова проверят тепловизорами. По официальной информации, все россияне и жители стран СНГ прошли проверку в Китае.
Тех, у кого обнаружат повышение температуры, оставят в самолёте. Какие меры будут предприняты в этом случае, в пресс-службе оперативного штаба по профилактике коронавируса не сообщают.
Самолёт находился на санитарной стоянке.
На место подъехали не только военные грузовики, чтобы увезти багаж пассажиров, но и автомобили скорой помощи на случай экстренных ситуаций. Главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что угрозы распространения коронавируса в Тюменской области нет.
— Прибывшие россияне должны пройти обсервацию в течение 14 дней, чтобы рисков не было совсем. Сегодня через короткое время, когда прибудет первый борт, на него поднимутся таможенники и пограничники в должном обмундировании. На борту пройдёт таможенный и пограничный контроль, затем борт будет стоять на санитарной стоянке, — рассказала журналистам Попова.
Спустя час с лишним пассажиров начали проверять и высаживать из военного Ил-76.
Вещи пассажиров, самолёт и автобусы обработают дезинфицирующим средством.
Людей эвакуируют в реабилитационный центр «Градостроитель». Все прибывшие будут 14 дней находиться на карантине в посёлке Винзили. Здание оцепили, его будут охранять военные Росгвардии.
На борту находились взрослые и дети. Все они проведут 14 дней в окрестностях Тюмени, после чего, если их здоровью ничего не будет угрожать, всех отправят по домам.
Кроме того, в Челябинске сегодня отрепетировали действия санврачей на случай эвакуации.
Все, что известно на сегодняшний день о китайском коронавирусе, смотрите здесь.