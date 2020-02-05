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Здоровье

Новосибирцы два дня подряд выстраиваются в очередь возле «Ройял Парка», чтобы проверить родинки

Возле торгового центра работает бесплатный тест-мобиль

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Проверить родинки можно сегодня до 20:00

Проверить родинки можно сегодня до 20:00

В Новосибирске второй день подряд горожане выстраиваются в очереди, чтобы попасть на бесплатную консультацию к дерматологу и на проверку родинок. 

Во Всемирный день борьбы с раком Министерство здравоохранение проводит в Новосибирске акцию с помощью тест-мобилей, в которых проверяют людей. Сначала акция планировалась только на один дней, но из-за ажиотажа её пришлось продлить на два дня.

— Дерматологи успели принять 179 человек. Несколько новосибирцев, к сожалению, узнали о наличии у них злокачественных новообразований. Но раннее выявление увеличит их шансы победить рак. Акцию продлили по просьбам жителей Новосибирска, — рассказали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.

Вчера не все желающие смогли попасть в тест-мобиль

Вчера не все желающие смогли попасть в тест-мобиль

В будущем подобные проверки ведомство планирует сделать регулярными.

Сегодня тест-мобиль напротив «Ройял-Парка» будет работать до 20.00.

Вчера, 4 февраля стало известно, что в Новосибирской области откроют 16 центров амбулаторной онкологической помощи до 2024 года. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы против рака.

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КОММЕНТАРИИ (18)

Пл. Станиславского
5 фев 2020 в 17:08

А почему об этом объявлению постфактум?

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5 фев 2020 в 17:11

А в обычный день можно как-то где-то пройти тест этот? Кто в курсе на сколько это реально и сколько занимает времени и средств?

Агата
5 фев 2020 в 17:18

Как всегда о хороших новостях узнаю последней, тоже хочу проверится. Но пока простоишь в этих очередях замёрзнешь весь и заболеешь