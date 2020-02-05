Новосибирцы два дня подряд выстраиваются в очередь возле «Ройял Парка», чтобы проверить родинки

В Новосибирске второй день подряд горожане выстраиваются в очереди, чтобы попасть на бесплатную консультацию к дерматологу и на проверку родинок.
Во Всемирный день борьбы с раком Министерство здравоохранение проводит в Новосибирске акцию с помощью тест-мобилей, в которых проверяют людей. Сначала акция планировалась только на один дней, но из-за ажиотажа её пришлось продлить на два дня.
— Дерматологи успели принять 179 человек. Несколько новосибирцев, к сожалению, узнали о наличии у них злокачественных новообразований. Но раннее выявление увеличит их шансы победить рак. Акцию продлили по просьбам жителей Новосибирска, — рассказали в Министерстве здравоохранения Новосибирской области.
В будущем подобные проверки ведомство планирует сделать регулярными.
Сегодня тест-мобиль напротив «Ройял-Парка» будет работать до 20.00.
Вчера, 4 февраля стало известно, что в Новосибирской области откроют 16 центров амбулаторной онкологической помощи до 2024 года. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова на пресс-конференции, посвящённой Всемирному дню борьбы против рака.