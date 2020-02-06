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Город

Чиновники ищут тех, кто устроил свалку из медицинских бахил возле «Советской Сибири»

Местные жители рассказали, что свалка мусора появилась за один день

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Свалку устроили под мостом

Свалку устроили под мостом

Власти Новосибирска подтвердили факт незаконной свалки мусора на улице Сибиряков-Гвардейцев, под мостом в районе «Советской Сибири», — в воскресенье НГС сообщал, что кто-то вывалил мусор, в том числе медицинские бахилы, на обочину дороги, частично затруднив проезд. 

— Сотрудниками административно-технической инспекции Кировского района был осуществлен осмотр территории, указанной в вашем обращении, в ходе которого подтвердился факт несанкционированного размещения снега и мусора, — уточнили в мэрии Новосибирска на запрос НГС.

Сейчас чиновники пытаются найти, кто именно вывалил мусор, чтобы в дальнейшем привлечь нарушителя к административной ответственности. Ликвидацию свалки поручили местной организации МКУ «Кировское», которая отвечает за содержание дорог в Кировском районе. 

Ранее под Димитровским мостом в Новосибирске устроили несанкционированную свалку снега — власти также пытались установить виновников. 

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Свалкамусор
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КОММЕНТАРИИ (3)

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6 фев 2020 в 08:41

Ну да, найдёт мэрия виновных... главное с себя ответственность сняли и типа ищут кого-то. Убрали бы уже и всё.

Харакири
6 фев 2020 в 08:40

Фу...какая гадость. Не новосибирск, а гарлем. А мэрия у нас как обчно только с последствиями разбирается.

6 фев 2020 в 08:40

Мусорные законы и реформы во всей красе!