Чиновники ищут тех, кто устроил свалку из медицинских бахил возле «Советской Сибири»

Власти Новосибирска подтвердили факт незаконной свалки мусора на улице Сибиряков-Гвардейцев, под мостом в районе «Советской Сибири», — в воскресенье НГС сообщал, что кто-то вывалил мусор, в том числе медицинские бахилы, на обочину дороги, частично затруднив проезд.



— Сотрудниками административно-технической инспекции Кировского района был осуществлен осмотр территории, указанной в вашем обращении, в ходе которого подтвердился факт несанкционированного размещения снега и мусора, — уточнили в мэрии Новосибирска на запрос НГС.

