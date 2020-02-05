Город должников: новосибирцы просрочили 16 миллиардов — рассказываем, сколько приходится на каждого

Специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств вывели средний просроченный долг россиян перед банками. В Новосибирской области на каждого экономически активного жителя приходится просроченный долг перед банками в размере почти 23 тысяч рублей.
— По итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 триллионов рублей, из них на просроченную задолженность приходится около 750 миллиардов рублей без учёта штрафов и пени. На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18–20 тысяч рублей просроченного долга. Что составляет 66% от средней зарплаты. За 10 лет этот показатель вырос в 6–7 раз: на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга или 15% от средней зарплаты, — сообщили в НАПКА.
Из 85 регионов, по которым проводились расчёты НАПКА, Новосибирская область заняла 18-ю позицию с цифрой просроченного долга на одного экономически активного жителя в размере
Объём просроченной задолженности в Новосибирской области по итогам 2019 года составил 16 миллиардов рублей против 17 миллиардов рублей годом ранее.
Первые три строчки этого рейтинга заняли Республика Тыва, Московская область и Республика Саха (Якутия) с суммами долгов в размере
Последнюю строчку занял Севастополь. Здесь просроченный долг на душу экономически активного населения составил 1866 рублей.
В конце января НГС рассказал, как выбраться из долгов, когда платить уже нечем. А в середине января эксперты НАПКА составили антирейтинг кредитных должников по профессиям.