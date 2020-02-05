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Город должников: новосибирцы просрочили 16 миллиардов — рассказываем, сколько приходится на каждого

За последние 10 лет этот показатель вырос в 7 раз — ранее долг на человека составлял не более 3 тысяч

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За 10 лет сумма просроченного долга россиян перед банками выросла в 6–7 раз&nbsp;

За 10 лет сумма просроченного долга россиян перед банками выросла в 6–7 раз 

Специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств вывели средний просроченный долг россиян перед банками. В Новосибирской области на каждого экономически активного жителя приходится просроченный долг перед банками в размере почти 23 тысяч рублей.

— По итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 триллионов рублей, из них на просроченную задолженность приходится около 750 миллиардов рублей без учёта штрафов и пени. На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18–20 тысяч рублей просроченного долга. Что составляет 66% от средней зарплаты. За 10 лет этот показатель вырос в 6–7 раз: на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга или 15% от средней зарплаты, — сообщили в НАПКА.

Из 85 регионов, по которым проводились расчёты НАПКА, Новосибирская область заняла 18-ю позицию с цифрой просроченного долга на одного экономически активного жителя в размере 22 699 рублей.

Объём просроченной задолженности в Новосибирской области по итогам 2019 года составил 16 миллиардов рублей против 17 миллиардов рублей годом ранее.

Первые три строчки этого рейтинга заняли Республика Тыва, Московская область и Республика Саха (Якутия) с суммами долгов в размере 31 471 рубля, 30 112 рублей и 29 114 рублей соответственно. 

Последнюю строчку занял Севастополь. Здесь просроченный долг на душу экономически активного населения составил 1866 рублей.

В конце января НГС рассказал, как выбраться из долгов, когда платить уже нечем. А в середине января эксперты НАПКА составили антирейтинг кредитных должников по профессиям

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банковский долгфинансы
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КОММЕНТАРИИ (42)

Гость
5 фев 2020 в 18:19

Я должник, причем сумма весьма приличная. Не плачу уже год. На нормальную работу не берут, заработки нерегулярные, все как-то покатилось вниз. Конечно, я понимаю, что моя вина...но в банках там вообще смотрят, кому дают и сколько? Дали пять кредитов без единой справки...видели, что уже есть кредиты и все равно давали еще! Менеджерам лишь бы премию получить или как, у них там кредитные истории вообще смотрят?

Ржу
5 фев 2020 в 17:57

Я недавно писал уже про деньги.
У людей нет денег, чтобы покупать необходимое.
Купить хороший телевизор и холодильник- это значит приобрести предметы роскоши.
Ещё люди хотят хоть раз в жизни съездить и отдохнуть на море.А куда, если российский Крым дороже и хуже той же Турции.
Вот и берут кредиты рассчитывая рассчитаться, так как из каждого утюга они слышат о том как растёт средняя зарплата.
Я уже про это писал- простой человек как получал свои 20 тысяч, так и продолжает их получать.
Только у него налички остаётся все меньше, т.к он стал больше платить за продукты, одежду, проезд и ЖКХ.
А тот же Миллер или Сечин вместо 5 миллионов в день, стали получать пять с половиной, вот средняя и выросла.

alf
5 фев 2020 в 17:56

Путину абсолютно безразлично на долги россиян. На списание долгов по кредитам надежды нет. Вы же в ОАЭ живёте, а в России. Хорошо, что я во время уехал жиить в Латвию. Тут такого нет, ибо кредиты не раздают направо и налево. И таких бешеных процентов, как в России нет. Ипотека в среднем 2,25%, потребительские кредиты 6%, автокредиты 0,8%.