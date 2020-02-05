Город должников: новосибирцы просрочили 16 миллиардов — рассказываем, сколько приходится на каждого

Специалисты Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств вывели средний просроченный долг россиян перед банками. В Новосибирской области на каждого экономически активного жителя приходится просроченный долг перед банками в размере почти 23 тысяч рублей.



— По итогам 2019 года россияне задолжали банкам более 17,6 триллионов рублей, из них на просроченную задолженность приходится около 750 миллиардов рублей без учёта штрафов и пени. На текущий момент на одного экономически активного жителя приходится в среднем 18–20 тысяч рублей просроченного долга. Что составляет 66% от средней зарплаты. За 10 лет этот показатель вырос в 6–7 раз: на начало 2010 года каждый экономически активный житель имел не более 3 тысяч рублей просроченного долга или 15% от средней зарплаты, — сообщили в НАПКА.

