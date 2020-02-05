В Новосибирском зоопарке родились детёныши у кошек маргай и серебристых игрунок — показываем фото

В Новосибирском зоопарке впервые появился котёнок у кошек маргай. Пополнение также и в семье серебристых игрунок.
— Пара этих редких южноамериканских кошек живет у нас с 2016 года. Рождение их первенца — большое событие. Дело в том, что кошки маргай редко дают потомство в условиях зоологических парков, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка.
У самца маргай были и проблемы со зрением, что тоже негативно сказывалось на репродуктивном потенциале пары.
— Любые проблемы со здоровьем у животных снижают их репродуктивный потенциал. Но наши кошки маргай стали родителями, — говорят в зоопарке.
Их первенцу уже исполнился месяц, и он весит 486 грамм. Самка выходит с котёнком только поздно вечером и ночью, так что увидеть его посетителям будет непросто.
В зоопарке сейчас следят ещё за одним детёнышем, который появился в семье серебристых игрунок.
— Первый не только у своих родителей и для Новосибирского зоопарка, но и для всех российских зоопарков. Пара серебристых игрунок живет в нашем зоопарке с 2018 года. В январе 2020-го они впервые стали родителями, — объяснили в зоопарке.
В середине января Новосибирский зоопарк впервые показал фотографии маленькой обезьяны Джулии — дочери орангутанов Мишель и Бату. Малышка родилась 15 сентября 2019 года, но до сегодняшнего дня сотрудники зоопарка не рассказывали о ней.