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В Новосибирском зоопарке родились детёныши у кошек маргай и серебристых игрунок — показываем фото

Кошки маргай редко дают потомство в зоопарках

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И у кошек маргай, и у игрунок родились первенцы

И у кошек маргай, и у игрунок родились первенцы

В Новосибирском зоопарке впервые появился котёнок у кошек маргай. Пополнение также и в семье серебристых игрунок.

— Пара этих редких южноамериканских кошек живет у нас с 2016 года. Рождение их первенца — большое событие. Дело в том, что кошки маргай редко дают потомство в условиях зоологических парков, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка.

У самца маргай были и проблемы со зрением, что тоже негативно сказывалось на репродуктивном потенциале пары. 

— Любые проблемы со здоровьем у животных снижают их репродуктивный потенциал. Но наши кошки маргай стали родителями, — говорят в зоопарке.

Их первенцу уже исполнился месяц, и он весит 486 грамм. Самка выходит с котёнком только поздно вечером и ночью, так что увидеть его посетителям будет непросто.

В зоопарке сейчас следят ещё за одним детёнышем, который появился в семье серебристых игрунок.

— Первый не только у своих родителей и для Новосибирского зоопарка, но и для всех российских зоопарков. Пара серебристых игрунок живет в нашем зоопарке с 2018 года. В январе 2020-го они впервые стали родителями, — объяснили в зоопарке.

В середине января Новосибирский зоопарк впервые показал фотографии маленькой обезьяны Джулии — дочери орангутанов Мишель и Бату. Малышка родилась 15 сентября 2019 года, но до сегодняшнего дня сотрудники зоопарка не рассказывали о ней.

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Новосибирский зоопаркдетёныши
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КОММЕНТАРИИ (10)

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5 фев 2020 в 17:01

Наш зоопарк - лучший!

5 фев 2020 в 16:44

Между прочим, первые питаются вторыми

Фууу!
5 фев 2020 в 16:40

Ну слава богу, что про зоопарк.Здесь уж точно Ржака и Какакий со своими РСП не вылезут.
Я не думаю, что Акаша изучил сотни пар зверей и установил причины распада звериных пар.