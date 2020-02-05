В Новосибирском зоопарке родились детёныши у кошек маргай и серебристых игрунок — показываем фото

И у кошек маргай, и у игрунок родились первенцы

В Новосибирском зоопарке впервые появился котёнок у кошек маргай. Пополнение также и в семье серебристых игрунок.

— Пара этих редких южноамериканских кошек живет у нас с 2016 года. Рождение их первенца — большое событие. Дело в том, что кошки маргай редко дают потомство в условиях зоологических парков, — рассказали в группе Новосибирского зоопарка.

У самца маргай были и проблемы со зрением, что тоже негативно сказывалось на репродуктивном потенциале пары.

— Любые проблемы со здоровьем у животных снижают их репродуктивный потенциал. Но наши кошки маргай стали родителями, — говорят в зоопарке.