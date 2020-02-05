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По Новосибирску расставили таблички про мэра и сугробы: один из участников акции рассказал зачем

Авторы акции рассчитывают привлечь внимание властей к проблеме некачественной уборки снега в городе

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Плакаты появились в разных частях города&nbsp;

Плакаты появились в разных частях города 

По Новосибирску расставили таблички, посвящённые уборке снега и мэру города Анатолию Локтю. Об одном из плакатов серии с надписью «Как вам Локоть?» НГС рассказывал сегодня утром — его заметили у Димитровского моста.

Оказалось, что таблички с провокационными надписями появились и в других частях города — на Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова. 

Этот плакат поставили недалеко от Димитровского моста

Этот плакат поставили недалеко от Димитровского моста

Авторы акции остались недовольны вывозом снега в городе

Авторы акции остались недовольны вывозом снега в городе

Один из участников акции Сергей Кривцов рассказал НГС, что на решение заняться расстановкой табличек повлиял плохой уровень вывоза снега в городе

— Звонки в мэрию ничего не давали. Поэтому жители города пошли на экстренные меры, — рассказал Сергей Кривцов.

Первая партия плакатов обошлась им в 3000 рублей. Эту сумму собрали инициативные жители Новосибирска, чье количество, по словам Сергея Кривцова, постоянно растёт.

В будущем активисты планируют бороться не только с сугробами, но и с ямами на дорогах

В будущем активисты планируют бороться не только с сугробами, но и с ямами на дорогах

— Таблички будут размещаться постоянно, по всем районам города, где прямая задача мэрии и коммунальных служб не выполняется. Сейчас работаем над сугробами, в ближайшем будущем будем бороться с колеей и ямами на дорогах. Также будем проводить другие акции и флешмобы, чтобы наконец заставить мэрию работать и увидеть то динамичное развитие, которое обещал горожанам мэр, — добавил он.

Активисты обещают устраивать и другие акции

Активисты обещают устраивать и другие акции

Вечером во время подготовки материала в редакцию НГС сообщили, что таблички в городе начали убирать. 

В конце января мэр Анатолий Локоть ввёл режим ЧС из-за обилия снега в городе, а также дал задачу дорожникам убрать сугробы и расчистить дороги в течение 1,5 недель.

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сугробырежим ЧСАнатолий Локоть
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КОММЕНТАРИИ (9)

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5 фев 2020 в 19:47

прикольные таблички....Анатолий популярен

Гость
5 фев 2020 в 19:50

Да пофиг мэру на ваши таблички, приспешники их уберут.В смысле таблички, а не снег.
И ещё есть такая статья- Оскорбление власти.
А под неё можно подвести самую безобидную надпись на табличке.И кстати посадить проще, чем снег убирать.

5 фев 2020 в 19:46

Надо писать "Сугробы за Путина", тогда уберут. А с мэром будут стоять, пока "само растает".