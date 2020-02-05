По Новосибирску расставили таблички про мэра и сугробы: один из участников акции рассказал зачем

По Новосибирску расставили таблички, посвящённые уборке снега и мэру города Анатолию Локтю. Об одном из плакатов серии с надписью «Как вам Локоть?» НГС рассказывал сегодня утром — его заметили у Димитровского моста.



Оказалось, что таблички с провокационными надписями появились и в других частях города — на Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова.