По Новосибирску расставили таблички про мэра и сугробы: один из участников акции рассказал зачем

По Новосибирску расставили таблички, посвящённые уборке снега и мэру города Анатолию Локтю. Об одном из плакатов серии с надписью «Как вам Локоть?» НГС рассказывал сегодня утром — его заметили у Димитровского моста.
Оказалось, что таблички с провокационными надписями появились и в других частях города — на Гусинобродском шоссе, в районе улиц Короленко, Никитина, Лескова и Кирова.
Один из участников акции Сергей Кривцов рассказал НГС, что на решение заняться расстановкой табличек повлиял плохой уровень вывоза снега в городе
— Звонки в мэрию ничего не давали. Поэтому жители города пошли на экстренные меры, — рассказал Сергей Кривцов.
Первая партия плакатов обошлась им в 3000 рублей. Эту сумму собрали инициативные жители Новосибирска, чье количество, по словам Сергея Кривцова, постоянно растёт.
— Таблички будут размещаться постоянно, по всем районам города, где прямая задача мэрии и коммунальных служб не выполняется. Сейчас работаем над сугробами, в ближайшем будущем будем бороться с колеей и ямами на дорогах. Также будем проводить другие акции и флешмобы, чтобы наконец заставить мэрию работать и увидеть то динамичное развитие, которое обещал горожанам мэр, — добавил он.
Вечером во время подготовки материала в редакцию НГС сообщили, что таблички в городе начали убирать.
В конце января мэр Анатолий Локоть ввёл режим ЧС из-за обилия снега в городе, а также дал задачу дорожникам убрать сугробы и расчистить дороги в течение 1,5 недель.